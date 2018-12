Miks jõulutähe lehed kollaseks lähevad?

Vastuse leiame Eesti suurima jõulutähtede kasvataja, Nurmiko juhi Jaak Ungersoni õpetussõnadest. Nimelt rõhutab ta, et väga hoolikalt on vaja jälgida, taim ei saaks tuuletõmbust ja seda ei tohi üle kasta. Just tuuletõmbus ja liigniiskus on jõulutähe suurimad vaenlased.