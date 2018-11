Maailmas ületab teravilja tarbimine selle tootmist

„Rahvusvaheline teraviljanõukogu prognoosib, et käesoleval aastal ületab maailmas teravilja tarbimine selle tootmist ning samal ajal on maailmas nelja viimase aasta madalaim teraviljavaru. Ka Euroopa Liidus on sarnane seis, sest enamikes riikides jäi teraviljasaak alla viimase viie aasta keskmise. Toodangu osas oli hea aasta vaid Hispaanias ja Rumeenias,“ sõnas Illar Lemetti oma ettekandes.

Illar Lemetti tunnustas oma ettekande lõpus ka viljelusvõistlust. „Võistlus aitab kaasa Eesti teraviljakasvatuse arendamisele ja edendamisele. See on hea mõõduvõtt, mis julgustab teraviljakasvatajaid proovima uuenduslikke tehnoloogiaid ja uusi sorte. Võistluse tulemused näitavad, et Eesti teraviljakasvatajad on väga töökad ja leidlikud, julgevad katsetada ning suudavad hakkama saada ka keerulistel aastatel.“