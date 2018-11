Läänemaa talunikud avavad oma poe

Läänemaa OTTi liikmeid on 15 ja oma poe avamisest on nad unistanud kaks aastat. Just siis hakkasid talunikud puudust tundma päris oma müügipinnast, eeskätt sellepärast, et oleks kindel koht, kust saaksid kauba kätte kohalikud söögikohad. Ka linnarahval on laupäevast võimalik värsket läänemaist toitu osta ning edaspidi ka ette tellida.