Pesukaru, ambroosia ja vesikatk – meie looduse hirmud

Ogapõskse ja marmorvähi levimist on ka karta, kuna tegu on vee-võõrliikidega, mida on hoopis keerulisem kindlaks teha ja ohjata.

Kõige suurem mure on üleüldine võõrliikide levimine loodusesse ja see, kuidas elanikeni jõuda selle olulise teadmisega, et omale koju või aeda võetud „lemmikuid” tulebki seal hoida ja loodus ei ole prügikast, kuhu üleliigne visata.

Ohtlikke võõrliike on palju, miks just lemm-maltsaga on võitlema hakatud?

Verev lemm-malts on üks Euroopa kõige invasiivsemaid taimeliike, kuna levib kiirelt ja moodustab suuri tihedaid kolooniaid, kus midagi muud enam ei kasva. Kuna selle levik ei ole veel kaugeltki nii lai kui näiteks karuputke võõrliikidel ja tegelikult on see väga kergelt ning ohutult tõrjutav, siis on veel lihtne see meie loodusest eemaldada. Taimed pidevalt välja rohida ja ära kuivada lasta nii, et ühtegi seemet juurde ei teki. Paari-kolme aastaga on lootus kolooniast lahti saada.

Milliste liikide vastu võitlemist kaalutakse?

Riiklik ohjamiskava on hetkel karuputke võõrliikidel ja vereval lemm-maltsal. Karuputketõrjet on riik tellinud juba üle kümne aasta ja see tegevus jätkub.

Vereva lemmmaltsa tõrjet riik ise palju tellida ei plaani. Suur osa tegevusi on mõeldud avalikkuse ja maaomanike teavitamiseks, kellelt siis omakorda ootame tegutsemist.

Jõevähi kaitse tegevuskava üks osa on võõr-vähiliikide uurimine ja ohjamine.

Rohkem süvenemist ja avalikkuse informeerimist vajaksid ehk kurdlehine kibuvits, kaugida unimudil, pargitatrad, väike vesikatk, Hispaania teetigu (Lusitaania teetigu) ja kährikkoer.

Tänavu sai palju tähelepanu lupiin, mis samuti eri kohtades kiirelt levib. Kas riik plaanib seda ohjata?

Üldiselt on nii, et looduslikesse kooslustesse ei suuda võõrliigid kergelt levida. Levimine toimub enamasti inimese muudetud kooslustes – jäätmaad, kasutuseta põllud, kraaviservad, teeääred ja raiesmikud. Nii on ka näiteks lupiini ja kanada kuldvitsa puhul.

Kanada kuldvits levib lupiinist oluliselt kiiremini, kuna seemned levivad tuulega. Samas lupiini seemned pidavat mullas säilima 50 aastat. Seega lupiini plahvatuslikku iselevimist tõenäoliselt karta ei ole, kuid kanada kuldvitsa jõudsat levimist viimase kümne aastaga on kõik vast tähele pannud. On ju väga paljudes asulates ja nende ümbruses asuvad maad sügiseti kuldkollased. Inimese kaasabil levib aga ka lupiin kiirelt, eriti mööda teeservi.