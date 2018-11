Talveajast loobudes saame pimedamad hommikud

Tõesti, kes praegu näiteks hommikul seitsmest kodust tööle minemas või lapsi kooli saatmas, siis vaadake aknast välja ja kujutlege, et elaks me suveajas, peaksid lapsed juba koolipingis istuma ja kontrolltöö kallal pead murdma.

Aastakümneid „Aktuaalse kaamera” toimetajana töötanud Riina Koit on üks neist, kellele mõte püsivalt suveajas elamisest ei meeldi. „Kui keegi suveaja all kannatama hakkaks, siis just pika kooliteega maalapsed. Lasteaia põnnidest ei hakka üldse rääkima, nende voodist välja tirimine tund varem oleks lausa sadistlik,” arvab ta.

Tegelikult ei meeldi Koidule sõna talveaeg, sest tegu on ju meie vööndiajaga. „Suveajas ehk „väljamõeldud” ajas käisin ma ise koolis, siis kandis see nimetust Moskva aeg,” räägib ta. „Ainult et võrreldes Moskva õpilastega, kellele see oli vööndiaeg, pidime meie tõusma enne kukke ja koitu. Mäletan, milline piin see oli. Minu lapsed käisid koolis juba vööndiajas ja nii hull asi polnud. Olen kaljukindlalt veendunud, et kui täiskasvanud otsustajad natuke rohkem laste peale mõtleksid, poleks seda arutelu üldse vaja. Lapsed ei oleks lihtsalt võimelised tunnis millessegi süvenema kell 8 hommikul (suveaja järgi), kui kell on tegelikult ju alles 7. Ja vaesed vanemad, kes nad praegusest tund aega varem voodist välja ja bussile või autosse peavad saama.”

Valik suve- või talveaja vahel tundub olevat teema, milles kõigil ühele meelele jõuda pole võimalik.

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liikme Krista Habakuke sõnul on selles küsimuses raske üldistusi teha. „Keeruline oleks leida lahendust, mis peaks sobima kõigile – üks eelistab üht, teine teist,” nendib ta.

Väätsa Agro juht Margus Muld kostab teema peale, et teda ja firmasid ei mõjuta see üks tund ühele või teisele poole kuidagi. „Ei ole vahet, kas jääme suve- või talveajale,” ütleb ta. „Peamine on, et ebamugav kella keeramine jääb ära – see küll häirib nii inimesi kui ka loomi.”

Õhtune tipptund pime

Suveaja pooldajad räägivad, et liiklus oleks ohutum, kuna õhtused kojumineku tipptunnid oleksid pikemalt valged. Võib ju arvata, et õhtuks on pika kooli- ja tööpäeva järel liiklejate tähelepanu hajunud ja õnnetused kergemad juhtuma.

Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits ütleb, et Eestis ei ole talve- ja suveaja mõju liiklusohutusele hinnatud. „Kindlasti ei ole seda tehtud tasemel, mis võiks olla otsuste langetamise alus,” rõhutab ta.

„Samamoodi ei ole me eraldi analüüsinud muudes riikides tehtut. Siiski meie tänaste teadmiste juures julgeme hinnata, et talve- ja suveajale ülemineku mõju liiklusõnnetuste, hukkunute ja vigastatute arvule on pigem väike ja selle arvestamine otsuse langetamisel ei ole asjakohane.”