Lumine jõul soosib kuuseäri

Eestis tegutseb hinnanguliselt sadakond jõulukuuskede kasvatajat – üksikud suured tegijad, kes saadavad igal aastal müüki tuhandeid kuuski, aga enamiku kasvatajate kogused jäävad paarikümne ja paarisaja vahele.

Kümmekond aastat tagasi, kui majanduskriisi aegu paljud maaomanikud loobusid põllupidamisest ja otsisid tühjaks jäävale maatükile rakendust, tuligi kuusekasvatajaid juurde ja nüüd on konkurents kuuseturul tihe. Paraku osutus esialgu lihtsana tundunud kuusekasvatus siiski palju tööd nõudvaks.

Rohi, väeta, lõika

Harjumaal tegutsev Kangro Haljastus kasvatab juba 15 aastat jõulukuuski ja -nulge kümnel hektaril ja tänavu plaanitakse müüki saata 5000 puud. Ettevõtte juhatuse esimees Madis Haak räägib, et kasvanduse puud on kõik spetsiaalselt jõulupuuks koolitatud. „Metsas lihtsalt sellise kvaliteediga puu ei kasva, seal jääb võra hõredaks,” sõnab ta.

Just võra kujundamine ongi jõulupuude kasvatamise juures olulisemaid töid. Haak räägib, et nad käivad igal aastal kõik puud ükshaaval kääridega üle, et kasvaks ühtlane ja tihe võra. Lisaks võra kujundamisele on vaja teha muudki. Tööd algavad maapinna ettevalmistusest ja kuusetaimede istutamisest. Seejärel tuleb neljal aastal teha umbrohutõrje, hoolduslõikus ja kahjuritõrje. Lisaks peavad puud olema piiratud suure aedikuga, et metsloomad neid näksima ei pääseks. „Jõulupuu kasvatus eeldab aastaringset tööd ja nii kaheksa aastat järjest,” nimetab Haak.

Kui kuusk kasvab kahemeetriseks kaheksa aastaga, siis nuluga läheb veel kauem.

Plantex AS tegevjuht Ivar Lepmets rõhutab, et jõulupuu kasvatamine on töö nagu iga teisegi taime kasvatamine, ja mainib, et talle tundub RMK iga-aastane inimesi ise metsa kuuse järele meelitav kampaania lausa ettevõtlust pärssivana, sest õige jõulukuuse jaoks tehakse istandustes kõvasti tööd.

Lisaks Eestis kasvatatud kuuskedele tuleb kohe müüki suur kogus piiri tagant toodud kuuski-nulge. Kui välimuselt suurt erinevust ehk polegi, siis oluline vahe on siiski see, et kohalikud kuused lähevad reeglina müüki värskelt, aga kaugelt toodud on ammu lõigatud ja pika tee läbinud. Teekonnal on suur läbikuivamise oht, mis tähendab, et okkad ei pruugi pikalt küljes püsida.

Novembri lõpunädalatel käib puude eeltellimine internetis, aga paljud huvilised käivad ka puukoolis, et sobiv puu ise valida. „Kes tahab ettevõttesse, kes filmivõtetele, kontoritesse käiakse valimas,” loetleb Haak. „Nüüd enne jõule on kõige-kõige kiirem aeg.”

Enamuse kuuskedest müüb Kangro Haljastus vahendajateta kaubanduskeskuste ees üle Eesti. „Ise kasvatame, ise müüme,” sõnab Haak ja lisab, et suuremate kaubanduskeskuste ette müügiplatsi saamiseks tuleb läbida tihe konkurentsisõel.

Potipuu mitmeks aastaks

Kuna eestlased on üha enam minemas taaskasutuse teed ja paljud ei taha tuua tuppa puud, mis nädala-paari pärast prügimäele vaja saata, on Plantex kasvatamas ka potikuuskesid.