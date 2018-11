Nüüd on metsaseaduses säilikpuu ja elustiku mitmekesisuse tagamiseks jäetava puu mõiste üheks viidud.

Endiselt päevakorral

Segaseid, tähelepanu keskendamist ootavaid mõisteid leiab metsandusest veel. Näiteks sõna „sortiment” on üldmõistena, „Eesti keele seletava sõnaraamatu” järgi kaubavalik, kogu samaliigilisi eri sordist esemeid; toodangu koostis toodete liikide, sortide vms järgi. Sõna kasutatakse selle järgi ainult ainsuses.

Metsandus on Eestis vist ainus valdkond, kus seda sõna kasutatakse mitmuses – „sortimendid”. Metsaseadusest leiab sisu kohta seletust: „... metsamaterjali kogus sortimentide (palk, paberipuu, tehnoloogiline puit, küttepuu, post, latt ja muu) ja puuliikide lõikes...”

Sortiment koosneb sortidest. Näiteks Tallinna kaubamaja sortiment koosneb kõigist neist kaubasortidest, mis seal on. Aga metsanduses? Kui ainuüksi „post” on sortiment, siis mis on sordid? Loogilisem oleks, kui kogu kaup oleks sortiment ja näiteks palgid, paberipuit või postid oleksid puidusordid.

Ainsusliku sõna vägisi väänamine on viinud sinna, et kasutusel on ka sõnad „sortimentatsioon”, „sortimenteerima” jms, mida üheski sõnaraamatus ei leidu.

Otsisin vanadest Eesti Metsa numbritest, millal ja mille eeskujul mitmuse „sortimendid” metsandusse jõudis. Seda ei leidnud, kuid sõna ise oli mitmuses kasutusel juba 1920. aastatel.

„Sortimendid” näitavad, et kui keegi peaks hakkama metsanduslikku mahukat oskussõnavara koondama, üle vaatama, vajaksid teatud mõisted (rohkem kui üks) ka keelelist täpsustamist.

Metsanduslik kirjaoskus

Metsakorraldaja Pille Mäerand kirjutas Metsabüroo blogis mitu aastat tagasi: „Samamoodi, nagu ei valda noodikirja võhik muusikas, ei oska ka metsamajandamise kava lugeda ja sellest üheselt aru saada metsandusest kaugel seisev isik.

Nende jaoks lisatakse metsamajanduskavale lühendeid ja mõisteid selgitavaid materjale. Tänapäeva noorematel inimestel puudub aga sageli lugemisharjumus, süveneda tahtmine ja nii ei leitagi ei metsakavast, ega -registrist mõnikord otsitavat infot üles.

On vaja tõlke, kes paneksid selle lühendite ja numbrite jada võhikust metsaomaniku jaoks mõistetavasse keelde. Sageli on tõlgiks metsakorraldaja, aga tihti pöördutakse metsakonsulendi poole. Kurvemaks läheb lugu, kui „tõlgiks” saab raiefirma esindaja, kelle metsanduslik kirjaoskus on puudulik või kes kasutab ära metsaomaniku puudulikku kirjaoskust...”

Kõva metsandusliku oskussõnavara õppimine ongi käinud metsaomanike hulgas, kellest ju kaugeltki kõigil ei ole metsanduslikku haridust.

Aga meil on ka avalikkus, kus üsnagi spetsiifilise valdkonna metsanduse suhtes on ülisuur ja viimasel ajal lausa detailne huvi. Avalikkusele ei tehta metsamajandamiskavasid ja ilmselt suur osa metsanduse üle väitlejatest ka ei tea, et igal metsaomanikul, kes lage- või harvendusraieid planeerib, on sellised kavad olemas. Just siin võivad metsanduslikud terminid arusaamatuks jäädes tekitada möödarääkimisi, kui mitte lausa barjääre. See võib saada koostöö vähemärgatud takistuseks.