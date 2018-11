20 aastane elutöö ilmus päkapikuraamatuna

Kuigi see polnud raamatut kirjutama hakates esmatähtis, Anu päris kõigile hobidele elus peale maksta ka ei taha. Teine hobi on naisel hobused, neid on tal kaheksa ja nende ülalpidamiseks tuleb tal kolmas aasta käia tööl talitajana elukoha läheduses vasikalaudas. Hobustega teeb ta küll lastele treeninguid ja lumega ka saanisõite talvemaal, ning kui tellitakse, siis ka muul ajal, kuid sellest jääb äramajandamiseks väheks.

Nii tahabki Anu veel kirjutada. Teha asja, mis meeldib ja võib-olla hakkab ka raha sisse tooma. Naine mõtiskleb, et raamatuks võiksid saada siiani vaid sahtlisse kirjutatud luuletused, kuid rohkem kujutab ta trükisena ette Türi näidissovhoostehnikumis zootehnikuks õpitud aega aastatel 1980–1984. Märkmeid on ju sellestki ajast tehtud ja palju on siiani selgelt meeles. „Kui lastele oma elust lugusid räägin, naeran, et võiksin kirjutada ka raamatu „Mehed minu elus”, sest mu elu on olnud üsna kirev. Alustades sellest, kui sügava jälje jätsid mulle isa ja vanaisa, jätkates mitmest mu meestöökaaslasest ja rääkimata mu kolmest suhtest meestega,” täpsustas ta. Läbi enda silmade ja mõtete kirja pandud lood on autori arvates paljudele olulised. „Usun, et on päris põnev lugemine paljudele, kellega mu elu on mind kokku viinud Järvamaal Kalitsa, Müüsleri ja Ambla külades ning Tapa linnas, kus vanavanemate juures möödus mu lapsepõlv ja pea kõik suvevaheajad,” lisab ta.

Sünninimega Anu Tooming on kandnud veel perekonnanime Valdmaa ja nüüd on ta üle kümne aasta Laansalu. Lapsi on tal kolmest suhtest viis. Vanim poeg Alari on 33-aastane, järgnevalt 32-aastane Triin ja 23-aastane Eva-Liisa ning praegusest abielust 12-aastane Meriliis ja seitsmeaastane Meido.

„Olen õnnelik naine ja püsin lapsemeelne, kuni mu tervis vastu peab. Vanus on vaid number,” sõnab Anu rõõmsalt. Ka talvemaaga kavatseb naine jätkata, lootes, et jõuluajal on lund rohkem.