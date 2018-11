Metsast hooliv metsafirma käitub igas metsas nagu enda omas

Väga oluline on oskus töid planeerida. „Meil on ees üsna soliidne töönimekiri. Teeme seal, kus parasjagu sobib. On kliente, kelle metsa saab minna ainult külmunud pinnasega ja neid, kelle tellimusi saab täita kuivaga. Reeglina oleme sobiliku langi ikka leidnud. Töid teostame Tõstamaast mitte rohkem kui saja kilomeetri raadiuses. Otsin langid, teen ära metsameistri töö. Kui objekt asuks kaugel, kuluks sõitmisele ebamõistlikult palju aega. Kodu lähedal olla meeldib ka töötajatele. Soojak on meil küll ja vahel tuleb seda kasutada, aga mitte kuigi sageli,“ on Meras rahul.

Tööjärjest veel rääkides selgub, et 60–65 protsendi ulatuses on Mertex Metsa ressurss praegu RMK teenistuses. „Nendega algas koostöö 2012. aastal, praegu kestab esimene viieaastane leping. See on hea kindla mahuga töö. Meie langetame ja koondame. Jagub ka eratellimusi. Enamasti on tegu püsiklientidega – kellega kunagi koostööd alustasime, on jäänud. Tänu nende soovitustele on kundesid juurdegi tulnud. Oleme käitunud sarnaselt metsaseltsidega – andmed esitame täpselt selle järgi, kui palju metsast puitu toome. Teeme igat lanki, nagu oleks see meie enda mets. Püüame tagada, et see ka pärast tööde lõppu viisakas välja näeks. Põhimõte on, et erametsaomanik leiab ise tee meieni, seni oleme sedasi hakkama saanud,“ kinnitab Soosaar. Meras lisab, et kuna ta on kirglik jahimees ja ümbruskonna metsad tuttavad, oleks tal näotus seisus langi pärast kahekordne häbi.

Hea arenguna toonitavad vestluskaaslased, et kui varem otsustasid omanikud sageli raiumise järel raiejäätmed maha jätta, siis hakkpuidu kerkinud hinnad on mitmekordistanud metsaomanike huvi hakkematerjali müügi vastu ja vähemväärtuslikku puitu ei jäeta lihtsalt vedelema. „Tõstamaa ümbruses on üsna kehvad metsad, sarapuud ja muud vähemväärtuslikku puitu on palju. Sageli puhastame võsagiljotiiniga metsa kõigepealt alt puhtaks ja alles siis läheb harvester tööle. Meil endal on üks giljotiin, aga koostööpartner Harjasel on neid rohkem ja vajadusel kasutame abi. Puhastame võsast ka RMK kraavitrasse,“ kõneleb Meras.

Eelmisest aastast pakub Mertex Mets istutusteenust. Soosaarel on hea meel: „Esimesel aastal pistis nina maapõue 21 700 kuuse- ja 4300 männitaime. Üha suuremal osal metsaomanikest on metsa uuendamise vastu huvi. Pärast raiet soovitakse mets taastada. Ise tahame ka metsahooldusteenusele senisest enam rõhku panna. Just nendel metsadel, kus juba töötanud oleme, tahaks silma peal hoida, et uus mets kerkiks selline, kus ka tulevastel põlvedel oleks ilus seenel ja marjal käia ning looduslik mitmekesisus püsiks metsloomadele täisväärtusliku elupaigana.“