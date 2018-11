Mahetootja põldude mullas peab valitsema harmoonia

Põllumajanduskultuure tuleb maksimaalse saagi saamiseks kasvatada efektiivselt. Kui nn tavapõllunduses kasutatakse saagikuse parandamiseks lämmastikku sisaldavaid mineraalväetisi, umbrohutõrjevahendeid, herbitsiide ja pritsitakse kultuure kahjuritõrjepreparaatidega, siis maheviljeluses on need keelatud ja viljakust peab heal tasemel hoidma n-ö loomulikul moel, kasutades looduslikke mineraale ja aktivaatoreid. Nii peavad fosfor-, kaalium- jm elemente sisaldavad mineraalväetised pärinema looduslikest toormetest ja olema mahepõllumajanduse nõuete kohaselt sertifitseeritud.

Eesmärk on mõlema viljelusviisi puhul ikka üks – suurendada saagikust, saada võimalikult kvaliteetset saaki ja vähendada saagikadusid. Et aga tarbijapoolne surve saada poest just mahedana kasvatatud toodangust valmistatud toidukraami on tugev, siis langetab järjest enam põllumehi otsuse mahetootmise kasuks.

Ennekõike peab mahetootja põllumajandustootmise korraldama kooskõlas loodusega ja alles seejärel kaaluma, milliseid lubatud mahemineraalväetisi ja biostimulaatoreid kasutada.

Osaühingu Agri Partner mahevilja sisendite müügijuht Aive Jänes ütleb, et kõigepealt peab mahetootja kasutama ennetavaid haiguste ja kahjuritõrje meetodeid, kusjuures selle kõige põhialus on kohalikesse oludesse sobiv liblikõieliste rohke külvikord ja just mahetaimekasvatusse sobivad sordid ning kahjustajate looduslike vaenlaste arvukuse kasvu soodustamine.

„Valdavalt mahetootmises kasutatavad tooted on mõeldud mullaelustiku rikastamiseks ja aktiveerimiseks, et taimed suudaksid paremini omastada mullast toiteelemente ja oleksid sellest tulenevalt kiirema kasvuga ja haiguste, kahjurite ning ebasoodsate keskkonnatingimuste suhtes vähem vastuvõtlikud,” kirjeldab Jänes looduslike mineraalide ja aktivaatorite toimet. „Isegi osa tavatootjaid on mahetoodete seast leidnud endale alternatiivseid sisendeid eelkõige integreeritud taimekaitse rakendamiseks. Sel juhul kombineerivad nad bioloogilisi, mehaanilisi ja keemilisi taimekaitselahendusi, et hoida taimekahjustajad kontrolli all.”

Jänes selgitab, et mahetootmises kasutatavad mineraalväetised põhinevad üldiselt erinevatel kivijahudel ja toorsooladel. Kasutatakse palju taimset materjali, näiteks pruunvetikaid, samuti põletatud taimede tuhka, näiteks fosforväetistest võib leida kondijahu jms. Väetisi on graanulite, pelletite või kivijahude kujul, mida tootjad kasutavad kas üksiktoodetena või omavahel kombineerituna.

„Nende väetiste kasutamisel on oluline see, et toiteelemendid vabanevad järk-järgult, mis on nii keskkonna kui taime seisukohast hea,” märgib Jänes. „Kõige aeglasemalt vabanevad toitained mullas erinevatest tuhkadest ja kivijahudest, veidi kiirema toimega on looduslikud fosfaadid ning kõige kiirema toimega maapõuest kaevandatud toorsoolad.”

Kivijahude ja toorsoolade baasil toodetud väetised sisaldavad väga laia spektrit mikro- ja makroelemente ning aitavad likvideerida nende puudujääki mullas ja seeläbi aktiveerida mullaelustikku. Mahetootmises on võtmekohal siiski taimede toitmine läbi elava ja terve mulla ning selle saavutamiseks ongi vajalik soodustada ja käivitada looduse loomulikke protsesse mullas.

Jänes räägib, et mahetootmine pole ainult põllumajandusameti heaks kiidetud väetiste kasutamine. See on keerukas süsteem, mis nõuab väga palju mõtestatud tööd ja eesmärkide seadmist, mida püütakse mingi teatud sisendi kasutamisega parandada.