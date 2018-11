Aiandusautomaatika arendajad laiendavad haaret

Kui seni on avalikkuses tähelepanu pälvinud TaMi meeste edusammud erinevatel nutikate lahenduste konkurssidel, siis seekord alustasime juttu sellest, et Eestisse saab küll taimekasvatusautomaatikat tellida ja kohapealtki seadmeid osta, aga puuduvad pädevad paigaldajad ja hooldajad. „Jõudumööda oleme nišši täitnud ja võtnud selle enda ettevõtte lisasuunaks. Turgu on kogu Baltikumis, käime ka Lätis. Automaatikat tellitakse meile Hollandist, Poolast ja mujalt, aga täisteenuse pakkujaid ei ole. Näiteks Põltsamaal juhib ühe suure taimekasvataja kasvuhoonetes ventilatsiooni, kütet ja teisi toiminguid Prantsusmaal toodetud juhtaju, mida ei suudetud kaua korralikult käima saada – kahepoolsete luukidega kasvuhoones ei saanud luuke avada allatuult, automaatika toimis risti vastupidi. Kohal käisid asjatundjad ja tootja esindaja, pandi uus tarkvara, kuid tulemust ei olnud. Lõpuks kutsuti meidki. Panime uue tuulelipu ja selgus, et tarkvaraliselt oli määramata jäänud kasvuhoone asend ilmakaarte suhtes – automaatika ei teadnud, mis asendis kasvuhoone üldse on. Määrasime selle, reguleerisime viivitusi ja asjad töötavad,“ toob Metsaoru näite.

„Nüüd õpetan Tamarit välja. Automaatika hooldamisel on vaja tunda selle loogikat. Kui on kontroller, mis juhib protsesse ja teeb ühte viga sadu kordi, on tegu tarkvara- või loogikaveaga. Kui viga tehakse suvalistel hetkedel, siis on tegu loogikaveaga ehk üks asi takistab teist,“ püüab ta allakirjutanule oma eriala aluseid selgitada. „Aiandusautomaatikas on meeletult palju parameetreid. Kui kuskilt on miski pisutki nihkes, hakkab süsteem tõrkuma. Ainult kasutusjuhendi abil on vigade leidmine ja kõrvaldamine väga raske. Olemegi käinud üle Eesti nii väiksemate kui suuremate kasvatajate juures automaatikat töökorda seadmas. On neid, kes on hankinud väga kallid kastmisseadmed, aga oskused puuduvad, et need tööle panna ja seadistada. Oleme neid aidanud.“