Laadakauplejate nädalavahetused kuluvad Eestit ja eestlasi avastades

Inimeste lemmikuks on Haapsalu müüja sõnul suitsulatikas ja -rääbis. Ka lähevad peale erinevad fileed, näiteks lutsufilee. See on ahvena ja haugiga võrreldes mahlasem.

Kaardimaksevõimalus kalamüüjal puudus.

Kui teised nädalavahetusel puhkavad, siis Jüri Kurvitsa sugused laadakauplejad töötavad. Mõnele on laadakauplemine lisateenistus, mõnele osa põhitööst. „On paratamatu, et kui klient ei tule sinu juurde, tuleb ise tema juurde tulla,“ sõnab Jüri Kurvits.

Järvamaa messil oli see Kurvitsal viies-kuues kord müüa.

Eksootilised maitsed eksootikavabas Paides

Andrei Šabanov Alpha Kaubandus OÜst pakkus messil erinevaid maitseaineid. Ka temale oli see mess mitmes. „Väga tihti ei ole mõtet maitseainetega samasse müügikohta tulla, sest need on kaup, mida inimesed iga päev ei osta,“ selgitab ta. „Kesk-Eesti kanti satun vast korra kahe-kolme kuu jooksul. Müügist olulisem on end laatadel näidata, kuid meilgi on püsikliente, kes teavad, et oleme laadal olemas. Nemad tulevad suuremaid koguseid kaasa ostma, et jätkuks ikka pikemaks ajaks, näiteks pooleks aastaks, mil oleme samas kohas tagasi.“

„Eesti kliendi ostueelistus sõltub piirkonnast – ikka tahetakse lihamaitseaineid, mere ääres rohkem kalamaitseaineid, olgu need kiluvürtsid või midagi muud,“ toob ta välja. „Ka võetakse üha rohkem tulisemaid maitsesegusid. Vürtse ostetakse kaasa ka kingituseks.“

Andrei Šabanov on pannud tähele, et mida rohkem meie inimesed reisivad, seda rohkem oskavad nad küsida ka eksootilisemaid maitseaineid ja -segusid.

Järvamaa mess laotas end laiali reedel ja laupäeval Paide muusika- ja teatrimajas ning selle lähiümbruses. Kui Järvamaa messi korraldaja Urmas Jõgi avapäeva hommikul ringkäigu ära tegi, sai ta öelda, et seekordne ettevõtmine algas üsna tavapäraselt – ennekõike inimeste huvi poolest, ehk kui mess uksed valla lõi, olid inimesed kohe platsis. „Siiski ei saa öelda, et reede on messi põhipäev. Kaugema kandi rahvas tuleb ikka laupäeval,“ ütleb ta.

Seevastu ettevõtjate huvi poolest oli seekordne mess rekordiline. Väljas oli üle 80 ettevõtja. „Aastati on hästi läinud nii toidu- kui ka tööstuskaupade müüjatel ning pea pooled on mul juba püsikunded. Väga halvasti neil messil ju minna ei saa,“ arutleb Jõgi. „Vahest kaks kolmandikku kauplejatest on väljastpoolt Järvamaad.»

Uusi tulijaid teadis Jõgi nimetada mitut. Näiteks väikeses saalis tegutsev autode esilaternate kordategija. Samuti Peipsi kandi kauplejad, kes suitsukala suitsutasid kahes ahjus otse messiliste silme all.

Peipsi kalapunkti juhataja Aleksei Orlov ütles, et tulid messile ennekõike toodangut tutvustama. Pakkuda oli nii suitsulatikat ja -rääbist kui ka koha ja haugi küll fileena, küll marinaadis. Latikat suitsutas Orlov ka kohapeal – kaks tunnikest ja valmis.