Jõulukaunistused leiab oma aiast

Nõrga talu perenaine Krista Kukk räägib, et temal on kodukaunistused tehtud nulleelarvega ehk kõik vajalik on korjatud oma aiast. Potid, millesse ta jõulukompositsioonid sätib, on jäänud üle suvest. Värvilisi paelajuppe on ikka igasse elamisse kingitustega toodud, nüüd saab neilegi uue elu anda. „Mina lähtun sellest, et jõulu ajal tarbimisele hagu juurde ei anna, vaid kasutan seda, mis mul juba olemas on,” rõhutab ta.

Jõuluseadete meisterdamisel kasutab Kukk erinevaid okaspuuoksi, mida lõikab oma suurest aiast. Eri värvitooni okstega elupuud, samuti kuused, jugapuu ja mikrobioota taluvad hästi tagasilõikamist. Just suurte puudega pole ses suhtes üldse probleemi.

Jõuluseadeid on Kukk teinud ka ainuüksi eri värvi elupuuoksi kasutades – tulemus on nii huvitav, et muid kulinaid polegi vaja lisada. „Lähtun sellest, mis sobib. Meil on elamiseks vana rehielamu, siin ei saa ju modernseid seadeid kasutada,” räägib naine.

Üsna palju kasutab Kukk seadetes torkavat ehk hõbekuuske. Ühest küljest on puu imeilusa jõuluvärviga, teisalt leiab hõbekuusk palju kasutust, sest aias on puud nii suureks kasvanud, et nagunii vajavad pidevat okste kärpimist.

Väga ilus on näiteks hõbekuuse ja punase kontpuu kontrast. Erksavärvilised kontpuuoksad ongi väga tänuväärne materjal jõuluseadetes. Et kontpuul on punane just noor võrse, tulebki põõsast hoolega noorendada, et see ilus punane püsiks.

OÜ Luigelilled omanik, florist Heli Läänmäe soovitab rõdukastidesse ja muudesse suvelilledest vabaks jäänud anumatesse torgata männi- või kadakaoksi. Kuuske ta pigem väldiks, sest see hakkab kergemini okkaid puistama.

Kasti torgatud okste vahele oleks tore meisterdada erineva suurusega ümarvorme näiteks samblast või punuda metsviinamarja või kontpuuokstest. „Alati on väga ilusad käbidega oksad, eriti lehise omad,” lisab Läänmäe. „Kui on ostetud kanarbikke või eerikaid, sobivad needki jõuluseadetesse.”

Paljud kasvatavad kastides suvekõrrelisi. Neid ei tasu kindlasti minema visata – ehkki need enam edasi ei kasva, püsivad siiski veel pikalt efektsed. Nende vahele võib torgata okaspuuoksi.

Linnamaja rõdu kitsasse pikka kasti on ideaalne pista kogu kasti ulatuses männioksi, vahele torgata käbidega oksi ja lõpuks punuda okstesse tulede kett.

Eramaja juurde võib osta aianduskeskusest potikuuse. Tuleb jälgida, et tegu oleks sellise okaspuu liigiga, mis kannatab meie talviseid õuetemperatuure. Potikuuske saab samuti kaunistada tulede, käbide või jõuluehetega.

Läänmäe ise tegi mullu kontpuu okstest koonused. Ülevalt sidus oksad traadiga kinni, kinnitas suure samblapalli külge ja asetas spetsiaalsele alusele. Samasugust okstest koonust võib kasutada aiavaasis – oksad torgatakse mulda, et tuul neid minema ei lennutaks. Koonuse keskele võib riputada näiteks samblapalli, panna okstele traadiga käbisid või jõuluehteid.

Metsas jalutades tasub silmad lahti hoida. Ilus halli sambla ja käbidega oks sobib samuti ülihästi jõuluseadesse. Suurema oksa võib sügavale aiavaasi mulda torgata ja tulede keti ümber oksa keerata. Oksi võib ka spreivärvidega üle värvida. „Näiteks kuldne oks samblas on väga ilus,” soovitab Läänmäe. „Inimesed on erinevad, mõnele meeldib looduslik stiil, teine armastab luksuslikku.”