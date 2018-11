Metsaomanik Jüri Stroo: Eesti metsal pole häda midagi

Viimastel aastakümnetel käivad tööd oma metsas. Nüüdseks pensionieas Jüri Stroo ütleb, et mingis mõttes on see praegu hobi või ajaviide. Võiks metsatöid kelleltki tellida, aga ta eelistab ise tegutseda, sest „mis ma niisama istun seal linnakorteris”.

Põhiline on, et alates sajandivahetusest pole Stroo metsas lageraieid tehtud. Valides päevi, ilmasid, tuule suunda ja tugevust, käib ta langetamas üksikuid puid valik- või sanitaarraie korras. Ise veab metsamaterjali kokku. On metsaosasid, kus ta on raiet teinud, et kuuse järelkasvule ruumi ja valgust anda. Näiteks näeb kuusikut, mis alles hiljuti oli lepik.

Üritan uurida mehe n-ö metsatõmmet, küsida, kas teda kisub ka niisama metsa või käib ta seal ainult tegutsemas. „Seeneline või marjuline ma ei ole, puukallistaja ammugi mitte. Aga kui metsa lähen oma töid tegema, siis muidugi uitan seal ringi ka.”

Metsaomanike maine nimel

Kui räägime tänavusest metsamajandajate konkursist, kus Jüri Strood tunnustati tubli püsimetsamajandaja tiitliga, üllatab ta ütlemisega, et osales konkursil avaliku raiesõja mõjul – tahtis oma näitel avalikkusele erametsandust näidata. „Käib kisa, et lageraie ja kõik metsad raiutakse maha. No ei ole ikka küll niimoodi!”

Mees räägib, et muidugi võiks kokku leppida näiteks külade lähedal või suurte maanteede ääres teistmoodi raiete tegemise. See ei tähenda, nagu oleks kogu metsandus valedel alustel.

„Teine asi, mis mind närvi ajab, on see tselluloositehase lugu, tartlased kardavad haisu ja isegi uuringuid ei lastud ära teha ... Ma imestan, kust kisajad nii palju võimu said, et eriplaneering ära lõpetati. Paberipuidu hind läks järsult üles. Kui see nüüd järgmisel aastal jälle kokku kukub, siis on päris kindel, et tehaserajajate konkurentide käsi oli mängus.”

Jüri Stroo on ise kokku puutunud Rootsi paberitööstusettevõtetega, kust ta haisu ei mäleta. Ta usub, et kui eestlane käib siinse tehase rajamise plaani taustal Soome tselluloositehases haisu kohta küsimas, siis tõest vastust ei saa.

„Kes hakkab rääkima, et haisu ja saastamist pole, kui õhus on oht jääda oma odava tooraine baasist ilma!” ütleb Jüri Stroo, viidates sellele, et siinne paberipuit, mida oleks kasutada tahtnud Eesti oma tselluloositehas, müüakse praegu piiri taha ja valvel on ka siinsed sama toorme kasutajad.

Mees arvab, et loomulik suhtumine metsamajandusse hakkas Eestis muutuma juba nõukogude ajal või vähemalt loodi siis selleks eeldused. „Vene aeg ju oli, mis tegi põlvkonna, kes said korterid kätte ja harjusid mitte midagi tegema.”

Peale muu häirib teda, kui süsteemitu on avalikus ruumis kostev väidetav loodusearmastus ja keskkonnahoid. Ta toob näiteks pisielustiku.