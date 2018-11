Toiduliit: Nõo lihatööstus väärkasutab juba aastaid lipumärki

„On kahetsusväärne, et lipumärki või sarnast tähist kasutades on Nõo lihatööstus teadlikult rikkunud lipumärgi mainet ja seadnud seeläbi kahtluse alla kogu toidutööstuse usaldusväärsuse. Taunin avalikult Nõo lihatööstuse aastatepikkust käitumist,“ ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Toiduliidu juhi selgitusel tähistab lipumärk ehk sinimustvalge ring toote päritolumaad. Päritolumaa all peetakse silmas riiki, kus toit on toodetud või valmistatud ehk kus on antud sellele kõige suurem lisandväärtus.