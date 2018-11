Kohalikud röövkalad kontrollivad unimudila arvukust

“Veehoidlas temaga midagi aktiivselt teha ei saa, võime ainult loota, et kohalik konkurents paneb talle piirid. Nii ongi läinud, et kohalikud röövkalad, ahvenad ja haugid hoiavad ta arvukust tagasihoidlikul tasemel. Kõige rohkem on unimudilat elektrijaamast välja tulevas soojaveelises kanalis,” selgitas ta.