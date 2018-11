PRIA uuendab põllumassiivide andmeid

Piiride uuendamine kestab novembrist aprillini ning uuendatud andmed jõuavad jooksvalt veebikaardile. Kuni põllumassiiv on veel üle vaatamata, on sel veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ põllumassiivi infoaknas kirjas staatus „M-muutmisel“.

Pärast ülevaatamist saab staatuseks „K-kinnitatud“. Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on taotlejatel vaja oma põllumassiivide veebikaardil ise silma peal hoida. Kui põllumassiiv on saanud kinnitatud staatuse, siis on see üle vaadatud.