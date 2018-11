Kalurid saavad uuel aastal püüda piirijärvedest rohkem kala

"Tint on väärtuslik toidubaas järve arvukatele röövkaladele, kuid paari viimase aasta tugevad põlvkonnad annavad võimaluse ka kutselistel kaluritel teda taas püüda. Rääbisevaru stabiilne olukord lubab järgmisel aastal 21. juunist 20. augustini taas häid saake,“ märkis Eesti delegatsiooni juht, keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp Eesti ja Venemaa kalandusläbirääkimistel Tartus.

Eesti ja Venemaa leppisid kokku Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve erinevate kalaliikide püügi võimalused järgmiseks aastaks. Vastavalt teadlaste soovitusele saavad kutselised kalurid Peipsi ja Lämmijärvest püüda kokku 4081 tonni kala ehk vaid viis tonni vähem kui on 2018. aastal.

Siiavarud on madalseisus, mis on osaliselt tingitud röövkalade suurest arvukusest järvedes, aga ka mittesoodsatest ilmaoludest, mis ei ole soodustanud siia kudemise õnnestumist. Siiapüük sihtliigina on keelatud.