Rautsi talu värviline pale

Lillepõld – vaheldus silmale ning maale

Rautsi talu katmikala on hetkel 500 ruutmeetrit suur. Tänavu kasvasid siin peamiselt erinevad tomatid: kirss-, kobar-, ploom ja lihatomat, kusjuures 80 protsenti pinnast oli kirsstomati all. Lisaks leiab katmikalal paprikat ja tšillit ning ürte. Aastatega vahelduvad põldudel liblikõielised nagu mesikas ja päevalill. Näiteks laius tänavu päevalillepõld maja taga põllul. Mari-Liisi selgitusel oli maal vaja puhata ning rammu koguda. „Rammu ta saab päevalilledest sügisel, kui nad sisse küntakse. Saaki me päevalilledelt otseselt ei kogu, kuid linnud, kes talveks jõudu koguvad, on küll rahul,” lisab ta. Järgmisel aastal kasvab sel põllul juba kartul.

Külvihooaeg algab Rautsil siis, kui eelkasvatuspottidesse külvatakse tomati- ja paprikaseemned. Need istutatakse katmikalale juba aprilli alguses. Saaki saab laias laastus juunist oktoobrini.

Avamaakultuuride külvid ja istutamised sõltuvad suurel määral ilmast. „Üldiselt on nii, et kui põld kannab, siis peaks juba peale minema. Keskmiselt algavad välitööd aprilli lõpus ja enamus külve on maikuus,” täpsustab noorperemees Taavi.

Varast kartulit ja noori porgandeid saab soodsal aastal pakkuda juba juuli alguses. Kui veel katteloori all kasvatada ja varem külvata, siis varemgi. Enamasti seab varasemale külvile piiri siiski pehme maa, mis masinaid ei kanna.

Tänavune aasta oli avamaal taimede kasvatamiseks keeruline eeskätt väga pika kuivaperioodi tõttu. Kuna vihma ei sadanud peaaegu kolm kuud, siis juhtuski, et osa taimi tärkas alles juuli alguses ja mõni ikaldus täielikult. Tulemusena kulmineerus aasta oluliselt madalamate saaginumbritega. Näiteks porgand ei kasvanud korralikult suureks ja andis seeläbi vähem saaki.

Põlde tuli ka täiendavalt kasta, mis tõi kaasa suure lisakulu. „Kahjuks ei ole ka lisakastmisega võimalik asendada veekogust, mida taim tegelikult tahaks, sest keskkonnaamet seab veekasutusele samuti piirid,” selgitab Taavi.

Seda, mida kliendid soovivad

Kui esialgne sortiment kujunes välja sajaprotsendiliselt restorani soovidest ja ootustest, siis edasi on aasta-aastalt juba ise jälgitud, mida tarbija jaekettides eelistab ning millised kultuurid Eesti oludele paremini vastu peavad. „Värviline juurvili on olnud läbi aastate meie teema, esimest korda kasvatasime seda aastaid tagasi Pädaste restoranile, tehes koostööd Peeter Piheliga. Nüüd pakume värvilisi ja teistmoodi juurvilju juba poodides üle Eesti,” sõnab Mari-Liis.

Rautsi tooteid saab osta Coopi Saaremaa poodidest, Selveritest kogu Eestis ning veel mõnest Prismast ja Delice’i toidupoodidest. Samuti rändavad juur- ja köögiviljad Saaremaa, Muhumaa ja mandri restoranidesse.

Loomakasvatust talul plaanis ei ole. Esiteks ei ole kellelgi loomakasvatuse eriharidust ning see on piisavalt võõras. Teisalt eeldab loomakasvatus juba alguses märkimisväärseid lisainvesteeringuid. „Palju veisefarme on saanud alguse vanadest kolhoosilautadest, kus on elementaarsed asjad olemas olnud. Õnneks või kahjuks seda võimalust ei ole meil olnud,” tõdeb Taavi. „Iga mees jäägu ikka oma liistude juurde.”

Rautsi talu on saanud korduvat tagasisidet, et nende kartul maitseb paremini või kuidagi teisiti. „Hea on seda süüa tõesti,” sõnab Mari-Liis ja lisab, et isegi talvine kartul potis keedetuna on juba piisavalt ergu maitsega, et muud kui võid ja natukest soola juurde polekski tarvis. Tema sõnul võib üks edu põhjus olla see, et Rautsi talus väetatakse põlde minimaalselt ja sõnnikutki pannakse sügisel mõõdukalt. „Seeläbi ei lähe kartul vesiseks. Aga mõtleme ka seda, et Saaremaa kivistel ja liivastel põldudel on ehk oma väikene võlu, mis taimed paremini maitsema paneb,” räägib Mari-Liis.