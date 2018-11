Kauneid õisi igast ilma otsast

Vahel ka hiigelprooteaks kutsutav kuningprootea on Lõuna-Aafrika Vabariigi rahvuslill. See „lill” on tegelikult igihaljas ümarate-piklike lehtedega ja umbes kahe meetri kõrgune põõsas, mille okste tippudes puhkevad kuni 30 cm läbimõõduga roosad, kreemikasvalged või punased õied. Suletult meenutavad need suuri käbisid ja avanenult karikaid või artišokiõisikuid. Põõsas õitseb mitu kuud. Kuningprooteal on ka valgete, punaste, oranžide ja kollaste õite ning kirjute lehtedega sorte.

Punaste, kollaste ja oranžikate õitega „nõelapadja-prooteaid” (nende tunnuslikud „nööpnõelapead” on õiest välja ulatuvad emakakaelad) näeb meil sellest seltskonnast kõige sagedamini müügil, hind on praegu vahemikus 5,80–7 eurot. Valgepuude efektsete kõrglehtedega lõikeokstel ei ole tagasihoidlikel õitel enamasti lastud müügi ajaks veel välja areneda. Suure õiega kuningprootea lõikeoksad on küll kallid (Tallinna kesklinna lillepoes hind nt 18 eurot tükk), kuid vaasis (neid soovitatakse panna sooja vette, kuid hoida pigem jahedamas ruumis) on nad ilusad pea kolm nädalat, kui neil hoolega vett vahetada ja lõikepinda uuendada. Seejärel laske õiel lihtsalt kuivada – nõnda kestab see päris huvitavana edasi. Kui soovite, et säiliks õie värv, siis tuleb see varem pimedasse kuivama panna. Prootead on kindlasti oma hinda väärt, sest neid on väga raske kasvatada, ka potitaimena või talveaias kohtab meil neid harva. Oma kodustes kasvupaikades on nad kohastunud keerukate kasvutingimuste ja võsapõlengutega – kuningprooteal laseb näiteks puitunud mugula moodi moodustis uuesti tärgata, kui taime maapealne osa tules hävib. Ja osa liikide paksukestalised seemned ei idanegi ilma tulekahju mõjuta.