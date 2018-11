Haldusreformi järel jäid nii mõneski külas inimestel rusikad taskusse

Ahto Vili usub, et ajalooliselt välja kujunenud sidemeid ja tavasid ei saa mingite reformide käigus niisama lihtsalt läbi raiuda või olematuks muuta. Ehk isegi kummaline, aga Vili kinnitab, et üle sajandi vanused seosed toimivad justkui vaikimisi ikka edasi ja on tuntavad tänapäevani. Nii ei ole Torma alevik siiamaani suutnud piltlikult öeldes ära leppida Sadalaga, mis viimati kuulus küll Torma valda, aga ajalooliselt on olnud hoopis Laiuse kihelkonna koosseisus. Vaated ilmaelule on erinevad, tõmbekeskused on teised, mistõttu Ahto Vili leiab, et igati mõistuspärane oleks Torma kandi külade üleminek Mustvee valla koosseisu, mis laias laastus taastaks ajaloolise olukorra kihelkondade päevilt.

„Enne haldusreformi toimunud Torma volikogu istungil otsustati ühe enamhäälega liitumine just Jõgeva vallaga. Aga seda peavad nüüd kõik tunnistama, et Torma aleviku inimeste seisukohalt on kuulumine Jõgeva valda logistiliselt ebaefektiivne,” selgitab Vili. „Kas või juba seepärast, et Tormast Jõgevale on 25 km, Mustveesse aga vaid 13 km. Kantküla on see mõtteline piir jõujoonte vahel – sealt läänepoolne rahvas käib Jõgevasse, Peipsi-poolne Mustveesse. Just Torma ja Mustvee on tegelikud piirkonna tõmbekeskused. Praegu aga ei jõua Torma hääl enam Jõgeva valla juhtimisse ega otsustesse.”

Enne haldusreformi korraldati Tormas ka rahvaküsitlus, aga nii mõnigi kohalik, kes selle toimumisest vaid juhuslikult teada sai, tunnistab, et erilise korrektsusega selle tegemine ei hiilanud – info ei levinud ja nii kujuneski, et Sadala piirkonna rahvas osales seal aktiivsemalt, Torma omad vähem ning tulemus jäi Jõgeva poole kaldu.

Uuringu tegemiseks pool aastat

Kõik see näitab, kui noateral kõndides nii mõnigi haldusreformi otsus tehti, mis aga lõppkokkuvõttes külade ja seal elavate inimeste saatuse määras. Kohalikud aktivistid viitavad, et külasid, mis oma asukoha tõttu peaksid pigem kuuluma Mustvee valda, on tosinajagu.

Üks Torma ja selle ümbruse külade Jõgeva vallast lahkulöömise pooldajatest Daisy Ultsar märgib, et peamine põhjendus sellele on tõsiasi, et sealsed inimesed lihtsalt tunnetavad enda kuulumist rohkem Peipsi kui Jõgeva poole.

„Oma asju on harjutud ajama ikka kas Mustvees või siis juba Tartus, Jõgevaga ei seo Torma kandi inimesi miski. Nende juured on pigem Peipsi ääres,” kirjeldab Ultsar. „Praegu on see vaidlemine kohati juba inetuks läinud, räägitakse, et me tahame justkui Mustvee valla kõrgemaid sotsiaaltoetusi. Aga ma kinnitan, et see ei ole nii, määrav on ikkagi inimese sees peituv kuuluvustunne. Jõgeva oli, on ja jääb siinsele rahvale võõraks.”