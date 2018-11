Olustvere noored põllumehed asusid vilja koristama virtuaalmaailmas

Umbes pool aastat tagasi sai kutsekooli põllumajandusosakond rikkamaks kombainisimulaatori võrra, millega virtuaalreaalsuses saab vajalikke põllutöid teha ja masinat tundma õppida.

Mõtte sellise simulaatori hankimiseks sai Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu juhataja Riho Kala sellest, et käidi suurtel Baltic Agro üritustel, kus kõnealune riistapuu oli meestele nii-öelda mänguasjana väljas. „Sellel sai õppida. Saad juhtpuldi ja reaalselt kombainijuhtimise selgeks teha ilma kombaini ronimata,” selgitas Kala.

Tark masin hakkas Olustvere meest huvitama ja ta päris, kust simulaator pärineb ja palju maksab. Selgus, et masin oli hoopis renditud ja kuulus ühele Poola tehasele. Igatahes oli Kalal plaani võetud, et Olustvere põllumajandusõpilased peavad sellise endale saama. Mullu kevadel ostetigi ligemale 24 000 eurot maksnud John Deeri marki simulaator. Sama marki keskmisest John Deeri kombainist on see umbes kümme korda odavam. „Selline kombain maksab 200 000 – 240 000 eurot,” märkis Kala.

Nagu päris, aga virtuaalne

Simulaatoril on eri ülesandeid ja nagu Kala ütles, on see õppimiseks ideaalne – ühelt poolt meelitab nagu mäng, teisalt arendab ja kontrollib kõiki oskusi enne tõelise kombaini rooli istumist.

Ega sellega kohe saagi vilja haukama minna, vaid esiti tuleb masin seadistada ja heedergi ette panna. Siis lähevad ülesanded juba raskemaks ja koristada saab peale nisu sojauba ja maisigi. „Kokku võtab see kümme tundi harjutamist, kuni kõik ülesanded tehtud saavad,” lausus Olustvere põllumajanduseriala praktikajuhendaja Indrek Mägi. Koolipoistele seda kümmet tundi õppimist küll sedasi kohustuslikus korras ette nähtud pole, vaid igaüks saab teha mõne vajaliku ülesande, et käsi valgeks saaks. „Kui on õpetamise programm, siis arvuti juhendab ja ütleb, mis nuppe peab vajutama. On võimalik ka eksamit teha, et ise mõtled, mida ja kuidas, ning lõpus saad teada, mitu protsenti ülesandest ära tegid,” selgitas Mägi ning kinnitas, et kuigi virtuaalne, on tegu päris reaalsusele vastava seadmega. „See sõitmine just. Ma ise olen juba 12 aastat kombaini peal olnud ja on küll päris kombainiga sõitmise tunne. Kõik need juhtkangid, numbrid ja asjad,” rääkis ta.

Silma hoitakse peal