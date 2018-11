Sealiha tarbimine kasvab vastupropagandast hoolimata

Sealiha võib süüa, aga ei pruugi

Tervise Arengu Instituudi toitumisnõustaja Kristin Salupuu ütlust mööda on igal toidugrupil oma plussid ja miinused, mistõttu teadlike valikute tegemine on mitmekesise toitumise juures esmatähtis. „See, et liha ei sisalda samas koguses ja vahekorras toitaineid nagu köögiviljad, ei tähenda, et tegu on ebatervisliku toiduga,” lausub ta. Halbu toiduaineid pole tema sõnul olemas.

Salupuu toob paralleeli hoopis teise valdkonnaga: „Võiks öelda ka, et purjuspäi autojuhtimine aitab ära hoida liiklusõnnetusi, sest neis riikides, kus alkoholi tarbimine on hästi kõrge, on suremus õnnetuste tagajärjel väiksem. Unustatakse ära teised tegurid, mis seda mõjutavad, nagu näiteks see, et meie autod on järjest turvalisemad. Ka toidu puhul usutakse, et liha või suhkur on halvad, sest inimesed on haiged, mõtlemata sellele, et liikumine on vähene ja inimesed on stressis, sest ei suuda leida tasakaalu töö ja pereelu vahel.”

Nõustaja sõnade kohaselt ei ole asi mitte selles, et meil liha liiga palju süüakse, vaid selles, et juur- ja puuvilja ning kala süüakse liiga vähe. See tähendab, et võti peitub tasakaalustatud toitumises. Ta paneb imeks, et tema juurde nõu saama tulevad inimesed hakkavad enamasti rääkima sellest, mida nad kõike ei söö, mis tähendab, et nad on oma menüüst paljud toiduained välja jätnud. Ka sellise „ülitervislikkusega” võib tema sõnutsi endale liiga teha, sest kui menüü on liiga energiavaene, tekib teatud toitainete puudus. Selline keelamine pole tema hinnangul õige ega lahenda enamasti ka kaaluprobleeme. „Selline teguviis ei õpeta sind toitu nautima ega kujunda jätkusuutlikke toitumisharjumusi,” paneb Salupuu asja paika. Süüa võib tema jutu järgi kõike, kuid tuleb jälgida koguseid ja oluline on mõõdukus. Endale piirangute seadmine ja teatud toidu keelamine võib paljudele tunduda lihtsam viis oma probleemide lahendamiseks, kuid pole kahjuks jätkusuutlik.

„Kui inimene, kes oma kehakaaluga hädas, kuuleb minu käest, et ta tohib sealiha süüa, lähevad tavaliselt silmad hästi suureks. Lugu on aga nii, et kui sööd rasvast toitu, siis pead selle kompenseerima millegi muuga,” õpetab Salupuu ja lisab, et ka lihast saab valmistada erineva energiasisaldusega toite. Samal ajal tõdeb ta, et kes ei taha, ei pea sealiha sööma. „On selge, et liha ei sisalda neidsamu toitaineid, mis tera- või köögiviljad, aga see ei tähenda, et tegu oleks halva toiduga,” lausub ta ja hoiatab, et kõiki meedias levivaid pilte ja väiteid ei tohiks tõe pähe võtta.

Kui palju siis võiks liha süüa? Eestis välja töötatud toitumissoovituste järgi võib punast liha tarbida 500 grammi nädalas, ehkki need kogused võivad inimeseti varieeruda. Sellest võiks töödeldud lihatooted moodustada võimalikult väikese osa. Eelistada tuleks vähemrasvast liha ja toidu valmistamisel eemaldada silmaga nähtav rasv. Palju oleneb ka toidu valmistamise viisist. Näiteks friteeritud kikerherne- või peedikotlet ei pruugi kuigi tervislik olla. Ka võib sojahakklihast tehtud kotlet olla tugevasti ülemaitsestatud ja sellisena mitte kuigi kasulik. Kes patustab juustu ja maiustustega, võiks aga eelistada vähemrasvast liha, sest kõik peab olema tasakaalus. Võtmesõna on ikka mõõdukus.