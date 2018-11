Mõisakohvik naudib populaarsust

Mai alguses ilma suurema kisa ja kärata Kirna mõisas avatud kohvikul on eestvedajate sõnutsi läinud ootamatult hästi. Hästi mitte ainult Järvamaa kohta, kus kärsitumad tegutsejad tavatsevad oma kohvikuid ja ööklubisid sulgeda peale paaripäevast või -nädalast lahtiolekut, vaid ka üleüldiselt väga hästi.

Kohvik laiub suuremal pinnal

„Mulle tundub, et inimesed ootasid meid,ˮ arutles mõisakohviku perenaine Kadi Nurmik. „Kliendid kiidavad. Meil on tekkinud oma püsikülastajad, kes avamise esimestest nädalatest ikka ja jälle pisteliselt kohvikusse satuvad. Kes võtab sõbra kaasa, kelle sõber võtab omakorda sõbra kaasa ja nii see läheb. Inimesed tulevad, vajuvad diivanisse, tunnevad end mõnusalt ja leiavad aega ka niisama olemiseks. Ei ole nii, et kiiresti kõht täis süüa ja kohe ära minna.ˮ

„Mulle meeldiks mõelda, et ma võõrustan inimesi nii, nagu nad tuleksid mulle külla. Et tulijad ei oleks mitte minu kliendid, vaid minu külalised, et neilgi oleks Kirna mõisa kohvikus olla kodune, soe ja hubane,ˮ arutles Nurmik. „„Tere, nii tore, et sa tulid täna jälleˮ-tunne on oluline. Vast sel põhjusel ei meeldigi mulle udupeened restoranid. Tahan kodusust ja soojust, kuid seda veidi šikimas, peenema elegantsi võtmes.ˮ

Kui esimestel nädalatel tegutses mõisakohvik vaid Kirna mõisa alumise korruse paremas tiivas, siis suve keskpaigast võeti kasutusele ka vasak tiib ehk tipptundidel on mõisa alumine korrus otsaseinast otsaseinani inimesi täis.

„Istekohtade arvu ei olegi nüüd kokku lugenud,ˮ jätkas Nurmik. „Kohvikus on 40 istekohta, üle koridori kõige tagumisse ruumi mahub suure laua taha 12 inimest. Vahepeal on paar väiksemat lauda, kuhu mahub ka oma 15 inimest.ˮ

Kirna mõisa kohvikut pidama sattumist ei pea Kadi Nurmik juhuseks. Pigem viis üks samm teiseni ja nüüd, viimasel viiel kuul, on neid samme Kirnas tehtud omajagu. Kirna mõisa kohvik sai just selline, sest koht, ruumid ja mõis ise inspireerisid tegijaid. Eesmärk oli olla aastas 2018, kuid anda edasi ka olnud aegade hõngu.

Hooajaline menüü