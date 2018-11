Organic Estonia kinnitusel istub Eesti kullahunniku otsas

Välismaalased kadestavad

Eelmisel nädalal toimus Rootsis Malmös Põhjamaade suurim mahemess Nord Organic Food Fair, kus Põllumajandus-Kaubanduskoja toel oli messialal esindatud kuus Eesti ettevõtet. Kohal viibisid ka Organic Estonia idee eestvedaja ja arendusjuht Krista Kulderknup, rahvusvaheliste projektide koordinaator Helen Arusoo, turunduse ja veebi juht Joel Kirsimaa ning ekspordinõunik Siim Lassmann. „Tulime kohale enne messi algust, tutvusime Põhjamaade biomajandusega, lõime kontakte ja tutvustasime enda võimalusi. Taas oli väga inspireeriv kokkusaamine Organic Denmarki, Organic Swedeni ja Soome maheorganisatsioonidega,“ kinnitas Kulderknup Maa Elule otse messilt.

Messil kohal olnud kuus Eesti ettevõtet – Rõngu Mahl, Nordic Organic, Saaremaa Piimatööstus, Must Küüslauk, Puljong ja Amoor – huvitasid messikülastajaid küll, aga tegelikult olnuks meil näidata palju rohkem. Näiteks Taanist oli oma tooteid tutvustamas 25 firmat. „Meie suur eesmärk on, et Eesti oleks rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud mahemaa. Selleks on olemas küll valitsuse kinnitatud programm, mida on täiendanud maaeluministeerium, ja valitsus on ka heaks kiitnud, et mahepindala peaks aastaks 2020 ulatuma Eestis 51 protsendini, aga üks asi on pindala, teine inimeste teadlikkus ja koordineeritud siseriiklik koostöö. Kui inimesed hakkavad mõistma, miks maailmas mahekaupa eelistatakse, alles siis hakkab mahemaa idee täituma sisuga,“ usub Kulderknup.

Tema kolleeg Helen Arusoo täiendab, et üks Organic Estonia eesmärke on kinnistada olemasolevaid väärtusi – puhast vett, õhku ja metsa. Kõike seda saab targalt väljapoole kommunikeerida: „Kõigepealt tuleb paika panna, millest me ei taha ilma jääda. Elame kullamäe otsas, aga ei saa sellest aru. Välismaalased imetlevad meie metsi, hõredalt asustatud maad, veel säilinud aiakultuuri ja kadestavad. Seda kõike tuleb võtta tervikuna. Maailmas on järjest hinnatumad nii käsitöökaubad kui puhtast rikkumata loodusest pärinev toit. Ei tahaks jõuda selleni, et järjest populaarsust koguvat mahekaupa tuleb eestlasel sisse ostma hakata. Pigem võiks seda ise toota nii palju, et jätkub nii omadele kui ekspordiks, aga kõigepealt peab eestlane seda ise mõistma.“

Riik panustab tagasihoidlikult

Jutuks olnud mahetoodete turundusplatvormi kohta ütleb Kulderknup, et selle esialgne variant, mida ettevõtetele tutvustada, peaks valmima paari kuu pärast ja selles on esindatud nii toidu- kui kõik muud kaubad, mis mahe- ja loodustoodete nõuetele vastavalt toodetud. Töö ei käi üksnes kataloogi koostamise nimel, vaid ka selleks, et leida tegevuskuludele katet. „Püüame poliitikutele selgeks teha, mis toimub riikides, kus maheorganisatsioonidel on piisav majanduslik tugi. Võtame näiteks Organic Denmarki, millel on 90-protsendiline riigi tugi ning mille ekspordikäive kahekordistus nelja aastaga. Kui Eestil on mahetoodete ekspordikäive alla 30 miljoni euro, mille lõviosas moodustab maheteravilja müük, siis Taanis oli see aasta tagasi 300 miljonit ja sel aastal on veel 100 miljonit juurde tulnud,“ toob Kulderknup näite. Joel Kirsimaa lisab, et organic-märgiga tooted maksavad automaatselt rohkem ja nõudlus nende järele kasvab hirmuäratava kiirusega: „Võiksime selle sissetuleku ja kaasnevad töökohad endale jätta, mitte loovutada need Eestist välja. Ekspordisektorit ei tohi mingil juhul unarusse jätta.“