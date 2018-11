Põllumajanduskoda tunnustas lõikuspeol koja auliiget ja aumärgi kavaleri

Lõikuspeol tähistati ka Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu 90. sünnipäeva

ELKL on Eesti suurim ja vanim lamba- ja kitsekasvatajaid ühendav mittetulundusühing. Liidu eelkäija Eesti Lambakasvatajate Selts asutati 1928. aasta novembris ning taasasutati 1990. aastal. Liidul on 180 liiget.

Liidu põhitegevusteks on lamba- ja kitsesektori ja liidu liikmete huvide esindamine ning lammaste aretustöö. ELKL on Eesti suurim lambaaretusorganisatsioon, omades tegevusluba nelja lambatõu (EV, ET, dorper, lleyn) aretamiseks.

Tähtpäeva puhul tunnustas liidu tegevjuht Katrin Tambet tänukirjaga Maaeluministeeriumi ametnikku Maarja Uibokandi sektori arengukava eestvedamise eest ja Saarte Lambakasvatajate Ühistu juhti Veiko Maripuud.