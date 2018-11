Põllumajandusettevõte tegi haigete laste toetuseks kopsaka jõuluannetuse

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein tõdeb, et jõulude eel on saanud traditsiooniks, et osad ettevõtted ei tee enam partneritele jõulukinke, vaid annetavad selle summa heategevusse. “Baltic Agro annetus oli üllatav just suuruse poolest,” ütleb ta ja lisab, et see ei ole isegi jõulude eel tavaline, et abivajajate toetuseks tehakse nii suur heategu.