Kampaania ajal saab vanad autoromud tasuta ära anda

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ettevõttes, kel on selleks õigus. Teisisõnu tuleb see viia kas autode maaletoojale või eespool mainitud käitluslube omavasse ettevõttesse.

„Igasuguste jäätmete jõudmine õigesse kohta on vajalik selleks, et vältida ökosüsteemide hävingut ja suunata võimalikult palju materjale uuesti ringlusesse. Ohtlikud jäätmed on ses mõttes keerulisem grupp, et inimesed kas ei tea, millised nood on või siis ei tea, kuhu need viia. Meie selle nädala eesmärk on korrutada ohtlike jäätmete põhitõdesid seni, kuni see meelde jääb ja selgeks saab,“ selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma 2. detsembrini kestva kampaania tagamaid.

„Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev romu ei riku mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik ka keskkonnale. Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust tollest tehakse midagi uut.“

Suurem osa kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad.

Ohtlike jäätmete kampaania raames viivad autoromu ära Eesti Autolammutuse Liit ja Kuusakoski AS. Lisainfot saab Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660 või Autolammutuse Liidu telefonilt 51 88 213.

Keskkonnaministeerium paneb südamele, et kindlasti ei tohi romu omaalgatuslikult lammutada või anda see üle n-ö suvalisele inimesele, kel pole ei ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ega jäätmeluba. See on seadusega keelatud ja ka karistatav.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud käitlemisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et suurem osa kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad. Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või vastavaid lube omavale ettevõttele saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Noid leidub ohtralt ka kodumajapidamises – aegunud ravimid, elavhõbedaga kraadiklaasid, kodukemikaalid, rotimürk jm biotsiidid, patareid ja akud jpm.

Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiseks on kohalikud omavalitsused (vald, linn) korraldanud ohtlike jäätmete kogumisringe, mille kohta saab täpsemat informatsiooni kohaliku omavalitsuse veebilehelt või telefoni teel.