Keskkonnaamet õpetab elektroonilist kalastuskaarti taotlema

„Kalastuskaardi taotluste vastuvõtt 2019. aastaks algab 3. detsembri hommikul kell 9, mil kõigil huvilistel on võimalik soetada kalastuskaart pilet.ee veebikeskkonnas või Keskkonnaameti kontorites. 94% kalastuskaartidest läheb müüki just veebikeskkonna vahendusel, mistõttu soovime koolitada ja abistada esmakordselt veebikeskkonnast kaarti soetavaid kalastajaid,“ lausus Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Et internetist loa taotlemine ei jääks pidama tehniliste oskuste taha, kutsub Keskkonnaamet kõiki huvilisi 26. novembril kell 10 nõustamispäevale Keskkonnaameti Haapsalu, Tallinna, Räpina ja Tartu kontoritesse.

Internetist on võimalik kalastuskaarti taotleda pilet.ee aadressil ID- kaardi või mobiil-ID vahendusel.

Ootamatuste vältimiseks tuleks üle kontrollida elektroonilise taotlemise tarbeks vajaminevate sertifikaatide kehtivus ning veenduda, et taotlejal pole varasemast püügiaruannete võlgnevusi. Nimelt ei saa alates 2018. aastast kalastuskaarti taotleda need isikud, kellel on möödunud hooaja püügiaruanne esitamata.