Kohaliku toidu võrgustikud vajaks oma e-platvormi

Uuringu tulemustest selgus, et kohalike põllumajandus- ja toidutoodete pakkumisel on palju ühiseid kitsaskohti, nagu piisava ja ühtlase toodete mahu puudumine ning logistika ja jaotussüsteemiga kaasnevad suured kulud.

Projekti esimeses etapis tehti uuring, et kaardistada kohalike toidutoodete turustamise olukord. Uuringu tulemused on projekti järgmise etapi lähteandmeteks, mille põhjal hakatakse kokku panema ärimudelit.

Ta rõhutas, et lisaks kvaliteetsetele toodetele on toiduvõrgustiku edu alus ka oma toodete kohta piisava informatsiooni jagamine ja läbimõeldud turundusstrateegia.