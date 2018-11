Uuring: kas Eestis saab kasvatada kvaliteetseid laua- ja veiniviinamarju?

Novaator vahendab, et uurimistöös uuris Riisalu 12 viinamarjasorti ja nende suhkrusisaldust, et leida neid, mis sobiks söömiseks ja ka veini valmistamiseks. Uurimuse tulemuste põhjal öelda, et Eestis on kvaliteetsete veini- ja lauaviinamarjade kasvatamine täiesti võimalik.