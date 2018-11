Saaremaa alternatiivajalookeskuse avamine lükkub uude aastasse

Keskust arendava Hõbekeskuse OÜ juht Andres Tinno ütles BNS-ile, et kahjuks on selle avamine siiski edasi lükkunud. Tema sõnul oli takistuseks finantseerimise saamine pankadest, kellega ettevõte esialgu koostööd tegi.

"Kahjuks pidime partnereid vahetama ja sellega sai ka takistus ületatud. Loomulikult võttis see kõik aega," rääkis Tinno.

Koguperekeskuse arendaja hinnangul on see kõik aga läbikukkunud regionaalpoliitika tulemus ning näitab tänapäeva Eesti reaalsust.

"Eesti majandusruumis on kahjuks nii, et kõik mis jääb "kuldsest ringist" väljapoole, on pankade jaoks kõrgendatud risk ja tagatisväärtused nullilähedased," tõdes ta.