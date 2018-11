Mardilaat näitab käsitööliste kvaliteeti

Türil käsitööga leiba teeniv Imbi Karu kinnitas, et Mardilaat on koht, kus näeb käsitööliste kvaliteeti. Siia pääsevad parimad ja selle tõestuseks näitab ta uhkusega just sel Mardilaadal saadud tunnistust, mis anti loodusvärvidega värvitud lõngadest käsitsi kootud kinnastele ja sokkidele. „Kartsin minagi, et ei saa kohta siia käsitööliste laulupeoks kutsutud Mardilaadale. Pidin selle kõrge komisjoni tunnistuse pärast päris parajalt pingutama,” lausus ta.

Nüüd teab Karu, et teeb õiget asja ja võib selle tõestuseks panna oma südamega tehtud toodetele Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidult saadud tunnustuse. „Muidugi on päris hea tunne, et saan nüüd au ja uhkusega Mardilaadal kauplejate hulka kuuluda. Vaev on end ära tasunud, sest tahtjaid laadale on rohkem, kui siia mahub,” kinnitas ta.

Mardilaadal 21. korda osalev Karu kinnitab oma kogemustest, et tööde kvaliteet on siin igal aastal paranenud. Seda väidab ka Imbi Karu väljapaneku juures sõrmkindaid uuriv Zanna Muvko Tallinnast. „Käin Mardilaadal igal aastal, algul lastega, nüüd juba lastelastega ja alati ostan siit villaseid sokke-kindaid nii endale kui ka perele ja kingitustekski,” lausus ta. Kui esimestel aastatel tuli tal meeldivaid sokke-kindaid käsitöötegijate seast ikka otsida, siis nüüd on pea kõigil need ilusad ja head. „Võin kinnitada, et Mardilaadal on kauplejate kvaliteet tõesti aina paranenud. Nüüd on kohe raske valida, head on nii palju,” lisas ta.

Karu lisas, et mõni aasta tagasi oli näiteks kihnlasi lausa kurb vaadata, millist käsitööd nad tegid. „Nüüd on nendegi näputöö kvaliteet kohe täitsa mõnus. See on väga vajalik käsitöömaailmas, kus me kõik oleme üksteisele ka reklaami tegijateks,” teadis ta.

Klient on iga aastaga aina haritum. Nii tõi Karu näite, et roositud kindad on kõik otsas ja neid oleks tahetud rohkemgi, kui teha jõuab. Palju teatakse jätkuvalt küsida koeravillast esemeid ja uuena pakutavaid angooravillasest jäneselõngast tooteid.

Hea hinna ja kvaliteedi suhte tagab Karu oma toodetele tänu heale koostööle villast lõnga ketrava Reet Meimrega. Hea lõng on käsitöö juures hindamatu väärtusega ja vaat et kallimgi kui töö ise. „Türilt tuuakse meile villa ja neist saavad meie kätetööna super asjad, ravivad ja soojad. Kellel liigesed haiged, tasub osta ennetamiseks naturaalsest lõngast tooteid. Näiteks leida 20–25 eurot kinda- või sokipaari jaoks ja pääseda tablettidest,” sõnas Karu.

Nii ongi Karu rahul teadmisega, et saab oma oskustega inimestele head teha. „Rikkaks ma sellega küll ei saa, kuid olen oma oskuste poolest rikas, ja see on ka väärtus. Majandame ju ennast ära ja naudime, mida teeme,” tõdes ta.