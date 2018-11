Orasheinarisoomid ületavad kartulit toitainete poolest mitu korda

Võtke 2 klaasi 1–2 cm pikkuseks lõigutud pestud orasheinarisoome, asetage sõelale ja kuumutage keevas vees, kuni need on poolpehmed ja jahutage siis külma jooksva vee all. Puhastage suurem salatisibul, lõikuge see peeneks laastuks ja segage orasheina hulka. Segage juurde 2 sl jämedalt tambitud Kreeka pähkleid, veidi soola ja suhkrut ja jahvatatud muskaati. Kastmeks tarvitage hapukoort või maitsestamata jogurtit (pool klaasi).

0,8 liitrit lihapuljongit, 200 g orasheinarisoome, 150 g kartuleid, 1 keskmine porgand, 1 keskmine mugulsibul, 1–2 sl õli, 1 kuhjaga sl peenestatud maitserohelist ja maitseks veidi soola. Riivige porgand jämedalt ja lõikuge sibul peenteks kuubikuteks. Hautage kõik väheses õlis pidevalt segades. Ajage puljong keema, lisage tükeldatud kartul ja keetke, kuni see on poolpehme. Nüüd lisage leemele nuudlipikkuseks lõigutud orasheinarisoomid ja passeeritud aedvili, keetke supp valmis ja lisage maitseroheline. Serveerige koos röstitud saiaga.

1 kg orasheinarisoome, 1 klaas piima, 1 klaas nisu- või maisijahu, 25 g pärmi, 2 kanamuna ja maitseks veidi soola. Pange puhastatud risoomid vähese soolaga maitsestatud vette keema, keetke pehmeks, nõrutage ja ajage läbi hakkmasina. Hakkmassi segage pool klaasi piima ja pärm ning jätke kinnikaetult 6–10 tunniks kerkima. Segage juurde ülejäänud piim, kergelt lahtiklopitud munad ja nii palju jahu, et moodustuks paras küpsetustaigen. Vormige väikesed pätsikesed, pange need rasvainega määritud plaadile ja küpsetage eelkuumutatud ahju keskosas 200 °C juures 30 minutit.

Kuivatage 8–10 kg pestud ja 2–3 cm pikkuseks lõigutud orasheinarisoome kuumas ahjus nii, et need muutuksid helepruuniks. Jahvatage jämedaks jahuks. Pange jahu suuremasse potti ja valage peale 8 liitrit 65–70 °C vett. Segage hoolikalt läbi. Laske kaane all 3 tundi tõmmata, eemaldage sagult ettevaatlikult vedelik. Valage peale 6 liitrit keeva vett ja keetke tasasel tulel üks tund ja laske paar tundi tõmmata. Eemaldage sagult vedelik ja valage peale 6 liitrit külma vett ning jätke nüüd 1,5 tunniks seisma. Kõik kolm tõmmist kurnake läbi linase riide (või kurnariide) ja valage ühte 50-liitrilisse ankrusse kokku. Lahustage 15 liitris soojas vees 3 kg mett, lisage 100 g humalaid ja keetke segu 5–10 minutit. Jahutage ja segage see risoomijahuleotisele juurde. Hõõruge 100 g pärmi vähese suhkruga läbi ja lisage õllevirdele. Vajaduse korral lisage ankrusse keedetud jahutatud vett nii, et ankur saaks peaaegu virret täis. Kui aktiivne käärimine on lõppemas, viige ankur jahedasse keldrisse ja laske õllel veel 2–3 päeva lahtiselt käia. Sulgege õhukindlalt. Laagerdusaeg üks kuu.