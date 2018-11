Ilmatark: ehk pidada kihtsajupilvi Eesti rahvuspilvedeks!?

Novembris on ilm olnud enamasti hall ja sombune, aeg-ajalt sajune, nagu praegugi, kuid on väga soe. See ei paista muutuvat niipea. Seetõttu on paslik rääkida kihtsajupilvedest, mida on muide kihtpilvede kõrval peetud Eesti rahvuspilvedeks ja on praegu saanud vaat et igapäevasteks kaaslasteks. Mis pilved need kihtsajupilved õieti on?