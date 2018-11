Kõrvits on kaalulangetaja sõber

Kõrvits on suurepärane dieettoit ja kaalulangetaja sõber. Kalorsuselt on kõrvits sarnane lillkapsaga: 100 g kõrvitsat sisaldab vaid 28 kilokalorit.

Kõhukinnisuse korral on soovitatav süüa kõrvitsat (soodustab sooletegevust). Sel juhul soovitatakse seda süüa toorelt mõni viil päevas nagu arbuusi. Rikkaliku pektiinisisalduse tõttu sobib kõrvits puhastuskuurideks juhul, kui organismi on ladestunud raskmetalle ja teisi kahjulikke ühendeid.

Spetsialistide sõnutsi aitab kõrvitsaseemnete menüüsse lisamine parandada südametegevust ja veresoonkonna tööd. Seemnetes on märkimisväärne hulk mangaani ja kaaliumi ning karotiini, mis kõik vähendavad südamehaiguste riski. Kõrvitsaseemned on ainukesed seemned, mis neutraliseerivad happelist toitu – seega on nendest abi kõrvetiste puhul. Ammusest ajast on tuntud kõrvitsaseemnete kasutamine, et kõhuusse välja ajada.