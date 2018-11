Läti piiri lähedus ei ole kinnisvaraturul määrav näitaja

Kohalikule kinnisvaramüüjale soovitab ta ennekõike kannatlikkust: „Igale varale on olemas ostja. Vahel kulub selleks kaks kuud, vahel kaheksa aastat. Mida kaugemal keskusest, seda enam tuleks kuulata spetsialistide nõu vara hinnastamisel ja esitlemiseks ettevalmistamisel.”

Viljandimaa

„Viljandimaal on umbes 80 km väga liigendatud piirijoont Lätiga. Suuremas osas on seal sood ja rabad, kuid ka mitu asulat. Kui võtta piirialaks ligikaudu viis kilomeetrit piirist, jäävad alasse Mulgi valla Lilli, Penuja, Laatre, Kamara küla ning Mõisaküla linn,” ütleb kinnisvarabüroo Uus Maa Viljandi kontori maakler Malle Allese. „Meil on tulnud vahendada kortereid ja maju Mõisakülas ning Kamara külas. Hetkel on näiteks pakkumisel eksklusiivne objekt Mõisakülas: kirik, mis on 20 aastat tagasi spetsiaalselt kirikuks ka ehitatud. Uusapostlikul kirikul oli tollal Mõisakülas arvukas kogudus, mis praeguseks on kahanenud alla kümnele liikmele ja nii ei ole neil mõistlik enam nii suurt hoonet majandada. Seal on üks suure saaliga peahoone ning teine, väiksem maja, mis on koguduse külalistemaja. Huvilisi on paraku kasinalt.”

Allese julgeb väita, et piir ei ole magnet, mis tõmbaks. Kui inimene soovib privaatsust, võib seda leida väga paljudest teistest kohtadest. „Vahendasin eelmisel aastal Mõisakülas ühe eramu müüki ja uskumatult palju oli huvitundjaid. Ostja, noore õpetaja pere, tuli hoopis Tallinnast. Sel aastal on Mõisakülas toimunud 20 tehingut, neist kaheksa korteritega. Korterite müügihinnad on jäänud 1000 ja 15 000 euro vahele ning majade hinnad jäävad paraku samasse hinnaklassi. Palju soovitakse elamuid, kuhu on võimalik põhimõtteliselt kohe sisse kolida ja siis korrastama hakata. See aga eeldab, et katus on korras ja küttekolded töötavad. Kahjuks pole selliseid hooneid enam kuigi palju alles jäänud, need on lihtsalt liiga kauaks ootama jäetud.”

Piiri läheduses asuvad hooned on Allese kinnitusel paraku pika tühjalt seismise jooksul üsna lagunenud. „Palju on selliseid hooneid juba maantee ääres, kuid kui palju neid veel teest kõrvale jääb …? Vanu lagunenud hooneid, mida pole enam võimalik taastada või siis nõuaksid suuri investeeringuid, on väga raske müüa. Panga abiga piiriäärses piirkonnas kinnisvara soetamine on peaaegu olematu, samuti ei tunne kindlustusfirmad selliste hoonete kindlustamise vastu mingisugust huvi, mis tekitabki surnud ringi, ja nii need talukohad igavikku kaovad,” on Allese kurb.

Kui veel on, mida müüa, on müüjateks peamiselt pärijad, aga ka firmad, mis on ostnud suured kinnistud koos metsa ja maaga ning siis hooned lahku mõõtnud ning eraldi müüki pannud. Kui selline hoone on veel taastamiskõlblik, ostetakse see kas suvilaks või aastaringseks elamiseks. Maad on sellise maja juures Allese jutu järgi reeglina alla hektari.