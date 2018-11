Maa-amet lihtsustab maaüksuste piiride korrastamist

Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe registri põhine süsteem. See tähendab, et andmed on eraldi kahes registris – kinnistusraamatus ja maakatastris. Kinnistusraamatus on õigusliku tähendusega omandiandmed ja maakatastris kui tehnilises registris on maatüki andmed. Maatoimingute registreerimise protseduur peab olema isikule vähem koormav ja edaspidi ei pea ta tegema samasisulisi avaldusi eri riiklikele registritele. Riigi seisukohalt on tähtis, et kinnistusraamatu esimese jao andmed (sh maatüki sihtotstarve, asukoht, pindala) ei erineks katastriandmetest. Seetõttu on antud maa-ametile kui katastripidajale õigus esitada maaomaniku tahtekohane kinnistamisavaldus kinnistusraamatule, et tagada registrite omavaheline kooskõla. Seega pakuvad muudatused maatoimingutes maaomanikule võimalust jõuda lõppeesmärgini lihtsamalt ja kiiremini ning protsessi kestel tuleb vähem eri asutuste uksi kulutada.

Maatükki iseloomustavate andmete nüüdisajastamine

Katastriandmeid saab igaüks vaadata maa-ameti geoportaalis (geoportaal.maaamet.ee). Et andmeid oleks mugavam vaadata ja teave oleks vaatamise hetkel võimalikud värske, on katastri pidamisel mindud paberilt elektrooniliseks.

Maatoimingu tegemise oluline eeldus on see, et maatüki piirid oleksid katastris kajastatud võimalikult ajakohaselt ja vastavuses piiridega looduses. Maa-ameti ülesanne on avalikkusele tagada teave kinnisasja piiri, ulatuse ja loodusliku seisundi kohta. Seetõttu liigub kataster üle uuele kontseptsioonile, mille kohaselt viiakse sama piiripunkti kohta eri maatükkide andmed omavahel kokku ja sellest tulenevalt võib muutuda ka maatüki pindala maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada, et seejuures ei muutu piir looduses ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil. Kui maatüki piir, mille kohta puuduvad täpsed andmed, on katastrikaardil valesti või nihkes, siis on maa-ametil õigus piiri asukohta kaardil parandada. Samuti võib piiri asukoht kaardil muutuda täpsemate mõõdistusandmete esitamise korral.

Tuleva aasta 1. jaanuarist määratakse maaüksuse kõlvikuline jaotus (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, muu maa ja õuemaa) aluskaardilt. Edaspidi uuenevad kõlviku andmed perioodiliselt aluskaardi muudatustest lähtuvalt. Oma maatüki pindala ja kõlvikute andmetega saab igaüks ise tutvuda kõlviku kalkulaatori abil. Sama rakendus võimaldab võrrelda praeguseid andmeid 1. jaanuarist 2019 kehtima hakkavate andmetega.

Hea maaomanik, palun tutvu oma maaüksuse andmetega maa-ameti geoportaalis https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html. Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Et saaksime andmeid kontrollida ja vajaduse korral parandada, palume küsimuste tekkimisel võtta ühendust infotelefonil 6750 810 või e-kirja teel: kataster@maaamet.ee.

Kordumakippuvaid küsimusi

Mis on katastripidaja märked?