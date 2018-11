Nii nad tapsidki tselluloositehase

Samas päris riigihalduse minister Janek Mäggi justkui iseendalt: loomulikult on nüüd suur küsimus, et mida see tähendab. „Kas see tähendab, et Eestisse kunagi seda konkreetset ja teisi suuri tehaseid ei tule? Kas see tähendab, et riigi eriplaneeringu puhul on alati võimalik ülekaaluka avaliku huvi korral seda mitte teha?“ ütles Mäggi ja jätkas: „Vastus on see, et nii see ei ole.“