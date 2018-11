Köögiviljakasvatajad sattusid oma „viinaralli” keskele

Köögiviljakasvatus moodustab Eestis kõigest kolm protsenti ning puuvilja- ja marjakasvatus protsendi põllumajandustoodangust. See number tundub liiga väike.

See protsent on väike tõesti. Riik võiks oma rahva põhitoiduainetega ise ära toita ja köögivili on kindlasti üks sellistest. Köögivilja isevarustatuse tase on Eestis 60–70 protsendi vahel ning puuviljal ja marjal alla 10 protsendi.

Absoluutselt oleks vaja aiandussaaduste tootmist suurendada. Kogu aeg räägitakse meie meediaruumis, et peame sööma viis peotäit köögivilja päevas ja et õun päevas hoiab arsti eemal. Aga miks me peame selleks sööma Hispaanias kasvatatud vilju?

Meie kliima tundub olevat köögiviljakasvatuseks nigel.

Aga miks me siis siin Eestis üldse punnitame, lõpetame ära, toome kõik sisse. Selliseid arvamusi on ka kuulda olnud, aga kas meie inimesed tahavad seda? Ei taha ju. Järjest enam soovitakse kodumaist. Arvan, et kui kodanikel on soov kodumaist tarbida, siis peab riik seda soovi toetama.

Maaeluministeeriumi andmeil on meil köögi- ja puuviljakasvatuseks jagatavaid toetusi omajagu. On neid piisavalt?

Piisavalt kindlasti mitte, eriti kui naaberturgudega võrrelda. Hea näide on kas või see, et soomlane toetab katmikalal kurgi- ja tomatitootjat ruutmeetrilt 10 euroga, meil on see summa null.

Üks hektar moodsat kasvuhoonet on 10 000 ruutmeetrit, korrutage see kümnega ja mõelge nüüd ise, millise turueelise see loob. Ühe hektari suurust kasvuhoonet omavale aiandusettevõtjale tähendaks selline Soome moodi toetus täiendavat sissetulekut üle 100 000 euro.

Kujutage ette, kui palju meie ettevõtjatel soomlastega võrreldes raha investeeringuteks saamata jääb, aga konkurentsis olema peab.

Kui teema kokku võtta, siis mida meie riik võiks kohalike tootjate toetuseks teha?

Tuleks jälgida pidevalt turu olukorda ja kui naabrid tekitavad maksuerisuse, siis meie peaksime mingil moel sellele reageerima.

Kommentaarid

Urmas Kruuse, Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees:

Kindlasti tuleb jälgida, mida konkurendid teevad, ka naaberriikides. Esmapilgul tundub loogiline, et väiksem käibemaks võiks olla kasulikum – tarbija peaks saama odavamat kaupa ja tootja parema kasumi. Praktika on näidanud, et isegi kui hinnad alguses langevad, siis hiljem nad korrigeeruvad. Tekib küsimus, kes saab endale võimaliku kasu: tarbija, kaubandus või ettevõtja?

Kindel, et tootmisega seotud kulud muutuvad järjest olulisemaks, sest madal omahind aitab püsida konkurentsis. Kui ekspordi puhul on lähteriigi käibemaks null protsenti ja tootele rakendub importijariigi käibemaks, siis küsimus ei saaks justkui olla käibemaksus. Arvestades aga näiteks Läti elatustaset, siis tööjõukulud on seal odavamad kui Eestis. Aianduses on tööjõukuludel oluline roll. Seetõttu on sektorile vaja, et ka ajutise võõrtööjõu kasutamine oleks paindlik. Kuid praegune protsess ei ole lihtne. Põllumajanduses on sesoonsusel ja ilmastikul suur roll. Seetõttu on näiteks saagikoristusel vahel päevade küsimus, milline on majanduslik kasu.

Oleks loomulik, et ühe Eesti ettevõtte jaoks vormistatud ajutine tööjõud saaks paindlikult liikuda eri ettevõtete vahel. See aitaks ka tööjõukulusid alla viia, sest põllumajanduses sõltub palju ilmast ja mõnel päeval saaks passimise asemel töötada naaberettevõttes. Praegune aeganõudev bürokraatia aga välistab selle.

Samuti on oluline, et selles sektoris jätkub innovatsioon. Meie kliimas tootmine vajab lahendusi, mis aitavad puhast kodumaist toodangut pakkuda pikema perioodi jooksul ka kaubanduses. Maaelu arengukava meetmed on seda juba natukene aidanud, aga tuleb edasi liikuda. Kui praegu saame talvel osta Eesti kurki, tomatit ja palju teisi saadusi, siis see on olnud ettevõtjate tubli töö tulemus. Kindlasti on oluline, et seoses soojatootmisega oleks sisendid võimalikult konkurentsivõimelised, sest ilma soojata ei kasva meil midagi. Suurte mahtude puhul on meil rakendatamas teatud soodustusi, aga siin vajame põhjalikumat arutelu. Parlamendi maaelukomisjon tahab kindlasti osaleda nendes aruteludes.

Marko Gorban, Maaeluministeeriumi asekantsler: