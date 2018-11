PRIA ripub Euroopa lõa otsas

Kas ka siinsetel põllumajandusorganisatsioonidel ei ole teile etteheiteid olnud?

PRIA-l on juba kümme aastat olnud oma kliendinõukoda, kus on esindatud kõik 15 sihtrühma, keda me teenindame. Nõukoda käib koos neli korda aastas ja sinna kuuluvad ikka päris põllumehed, maaelu edendajad ja kalakasvatajad. Kui meil seda nõukoda ei oleks, poleks ka teadmist, kuidas me oma tööd paremini teha saaksime.

Nõukoja ettepanekul on lihtsustunud toetuste taotlemise vormid, kohapealsete kontrollide tegemine ja nõuete kontroll. Muudetud on PRIA enda arengukava ja meie ametnike koolituskavagi tugineb paljus just klientidelt saadud konstruktiivsele kriitikale.

Aeg-ajalt on kõneldud, et toetusraha jagajad tuleks ühe katuse alla viia. PRIA puhul on räägitud näiteks veel Maaelu Edendamise Sihtasutusest või ka EASist?

Ükskõik kui suur see kokkuliitmise tahe ka poleks, siis puht tehniliselt ei ole see võimalik. Euroopas on kokku 81 PRIA-sarnast makseagentuuri, kes menetlevad põllumajandus- ja maaelutoetusi, ning ühtegi neist pole kellegi teisega kokku liidetud. Mõnel pool on kalandustoetuse jagamiseks moodustatud küll eraldi agentuur. See tuleneb fondide põhimäärusest, riikliku järelevalve tegemise kohustusest ja registrite pidamise nõuetest, mille keskmeks on spetsiifilisi andmeid sisaldav põldude register. Kusjuures julgen väita, et PRIAs peetav põldude register kuulub oma kvaliteedilt kindlalt Euroopa kolme parema hulka.

Toetuste jagamisel kehtivad kindlad reeglid. On seal üldse ruumi ametnike vabaks mõtlemiseks ja otsustamiseks?

Seda vabaduse ruumi jääb sinna umbes poolteist millimeetrit ühe meetri kohta. See raha, mis meile läbi erinevate põllumajandus- ja maaelufondide kasutada antakse, tuleb juba koos nõuetega. Neile lisanduvad meie oma maaeluministeeriumis välja töötatud nõuded, mis on seotud Eestile omaste erisustega. Pean siin silmas näiteks keskkonnanõudeid ning ka maheda ja ökoloogiliselt puhta toidu tootmise nõudeid, mis on eelnevalt kõigi sihtrühmadega, peamiselt küll nende esindusorganisatsioonidega, läbi räägitud. Kõigi oma klientidega, keda on praegu üle 52 000, me läbi rääkida ei jõuaks.

Aeg-ajalt tabavad põllumehi ebasoodsad ilmaolud: aasta tagasi vihmad, tänavu põud. Maaeluministeerium hakkas selle peale kohe rääkima Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu jagatavatest laenudest, aga PRIA jäi millegipärast kõrvale?

Põhjus on lihtne. MES on sihtasutus, mis tegeleb eraõiguslikul alusel. Laenude andmine, intressi kogumine ja tagatiste seadmine on MESi põhikirjaline tegevus. PRIA on aga valitsusasutus. Meie oleksime saanud põuatoetust jagada üksnes siis, kui selline toetus oleks Euroopas heaks kiidetud. Kõigi kolme Balti riigi, Poola, Soome ja Rootsi valitsused küll teavitasid Euroopa Komisjoni võimalikest põuakahjudest, kuid Euroopa Komisjon ei pidanud seda nii suureks probleemiks. Ilmselt vaadati Euroopa üldist pilti, võrreldi temperatuure ja sademete hulka Lõuna-Euroopa riikidega, kus üldse harva vihma sajab. Eks see seis ongi riigiti väga erinev.