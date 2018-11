Lõikuspeol tunnustatakse parimat maamajanduseriala õpetajat ja õpilast

„Parim õpetaja Tõnu Reinsalu oskab õpetada paeluvalt, kaasates õppeprotsessi ka valdkonna ettevõtteid. Suurepäraste oskuste edasiandmine õpilastele parandab nii tööviljakust kui ka ohutu töötamise põhimõtteid ettevõtetes,“ ütles komisjoni ja MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg ning lisas parima õpilase kohta: „Silver Pärn on hea õpilane, kes on oma eeskujulikke oskusi näidanud kutsevõistlustel, samuti on Silveril selge siht metsandusvaldkonnas ettevõtlust arendada ja tulevikus Maaülikoolis teadmisi täiendada.“