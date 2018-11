Eesti mahetootjad sõidavad Põhjamaade suurimale mahemessile

Messil osalemine annab hea võimaluse tutvustada oma ettevõtteid ja ekspordipotensiaaliga mahetooteid Põhjamaade turul. "Ettevõtete senine kogemus Malmö messilt on olnud positiivne,“ lisas ta.

Sõrmus lisas, et Põhjamaades on mahetoodete ekspordiks arvestatav potentsiaal. Näiteks on Taani Euroopa suurima maheturu osakaaluga riik, kus 2016. aasta andmetel moodustasid mahetooted 9,7% kogu toiduturu mahust.