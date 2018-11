Teadlased ja rannarahvas kavandavad rannikuelu tulevikku

Kavade koostamise käigus viidi läbi välitööd, arutelud ning intervjuud huvirühmade ja ekspertidega. Selleks, et koguda ettepanekuid ja tagasisidet kohapõhiselt, kasutati internetipõhist kaardirakendust. Tulemused võetakse kokku 13. novembril Turus, Soomes toimuval seminaril.

Kohalike omavalitsuste pädevuses on tegevuste kavandamine maismaal. Kuigi riik on algatanud Eesti mereala planeeringu, nõuab ranniku säästlik kasutamine maa- ja veeala käsitlemist ühtse tervikuna. „Seetõttu kasutasime Läänemaa testala ruumilise arengu kavas esmakordselt lähenemist, kus ühe rannalõigu piires on nii maal kui merel üks ja sama tsoon,“ ütles projektis osalenud Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi peaspetsialist Pille Tomson.