Saaremaa Piimatööstuse töökeskkond sai kiita

«Ükski tööandja ei taha, et tema töötaja saaks tööd tehes viga. Elu ja tervis on igaühele meist asendamatud väärtused. Seega, nii füüsiliselt ohutu töökeskkond kui ka vaimset tervist toetav töökliima aitavad hoida meie tervist,» sõnas auhinna üle andnud tervise- ja tööminister Riina Sikkut..

Saaremaa Piimatööstuse puhul rõhutas minister ettevõtte töötajate kaasamist hea töökeskkonna loomisesse. Piimatööstuses on töötervishoid ja tööohutus iga töötaja teema. Valdkonda veab töökeskkonnaspetsialist, kes on samal ajal ka personalispetsialist. Kaasatud on ka kõik tööjuhid, kelle jaoks ohutuse tagamine on osa igapäevatööst. Tööjuhid on hästi kursis nii töökohtadel esinevate ohtudega kui võimalustega nende tagajärgede vältimiseks.