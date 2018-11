Aiavaasi külmaõrnad puud viige varju alla või pange mulda

Kui kasvuanum on nii suur, et see läbi ei külmu, kasvukoht on tuulte eest hästi kaitstud ning tuleb mõnus lumerikas talv, siis polegi vastupidavamatele liikidel vast ohtu külmavõetud saada. Kindlam on aga valmis olla halvimaks.

Tasub meeles pidada, et meie kliimaga harjunud lehtpuud ja põõsad taluvad üldjuhul kasvunõus talvitumist paremini kui okaspuud, sest nende eluprotsessid pole talvel aktiivsed. Okaspuude elutegevus on talvel lihtsalt aeglustunud. Kui pott läbi külmub, ei saa need aga juurtega enam niiskust kätte ja kuivavad varakevadise päikese mõjul.

Kindlasti ei või talveks välja jätta anumasse istutatud külmaõrnu lehtpuid, nagu kämmalvahtraid, hunnitut remmelgat või peensaagjat kirsipuud. Okaspuudest võtab külm kindlasti ära California ebaküpressid, kuid ohus võivad olla ka aiavaasi elupuud, sest nende juured ei talu pikemat läbikülmumist.

Eestis kasvanud harilikud mägimännid, harilikud, roomavad ja sabiina kadakad, harilikud kuused ja harilikud männid, lehtpõõsastest harilikud küüvitsad, põõsasmaranad, kukerpuud, laiuvad tuhkpuud jt jäävad suures kasvuanumas talvitudes tõenäoliselt alles.

Iluõunapuud ja elupuud võivad talvetingimustega hakkama saada väga hea mikrokliimaga paigas. Terrassilt või oma aluselt tasub taime kasvuanum aga talveks kindlasti maha tõsta, et külm õhk ei pääseks nõu alla ja maa soojus ei laseks anumal ruttu läbi külmuda. Kui kasvunõu ei ole väga suur, siis oleks hea see sügisel vähemalt osaliselt maa sisse kaevata. Pealt katke potis olev muld kergkruusa, graniitkillustiku või freesturbaga. Talvel kühveldage anumaasuka kaitseks selle ümber hästi soojust hoidvat lund.

Külmaõrnu taimi on kindlam ületalve hoida siiski keldris või muus hoiuruumis, kus temperatuur püsib null kraadi ringis. Lehtpuid ja põõsaid võib hoida pimedas, okaspuudel on aga ruumis talvitumise ajal tarvis näha päevavalgust. Tuleb jälgida, et muld oleks kogu aeg parajalt niiske, muidu kuivab taim ära. Üle kasta ka ei tohi, sest siis tekivad mädanikud.

Külmakartlik roosipuu

Väga efektsed on nii suurtes pottides (kuni 30 liitrit) kui ka peenras kasvavad roosipuud ehk tüviroosid. Mart Ojasalu selgitab raamatus „Roosiaed. Roosid – lilleilu liidrid”, et tüviroosi luues poogitakse pikale kibuvitsavõrsele kas 60, 100 või 140 cm kõrgusele kultuurroosisort. Roosipuu kõrgus oleneb pookekoha kõrgusest, leidub ka 30 cm tüvele poogitud miniroosipuid.

Pakasekangasse või kuuseokstesse mähkimisega ei saa püstises asendis roosipuud külma eest kaitsta, tüviroos külmub paari pakasepäevaga.