Chaga ühendab vanavanemate tarkuse teadlaste tööga

Tasa ja targu

Ettevõtet on Kabrits arendanud kiirustamata ja vältides kulude kuhjumist. „Me kõik oleme kuulnud, kuidas on rajatud tehaseid ja asi suurelt ette võetud, aga siis lühisesse joostud. Mingil põhjusel on sein ette tulnud. Tootmine on ehk käimagi saadud, aga asi ei tasu end ära. Meie püüame liikuda pigem vaikselt, aga väga läbimõeldult. Meil on seitse töötajat, neist osa osalise tööajaga. Järgmisel aastal planeerime suuremat hüpet ja kasvatame müügimeeskonda. Tegime hiljuti enda kohta suurema investeeringu, ostsime Tõrvasse tehasehoone, aga see on veel sisustamata. Igal juhul on tegu väiketootmisega.”

2014. aastaga võrreldes on tootmine mõistagi kosunud. „Praegu toodame ikka tuhandetes pudelites, aga eesmärk on jõuda sadade tuhandete pudeliteni aastas,” ei tee Kabrits saladust. Rõõmu tunneb ta selle üle, et firmajuhid nii meil kui mujal on mõistnud, et töötajate tervisesse tasub panustada, nii et jõulupakkidesse chaga eliksiiri lisamist võib pidada investeeringuks.

Rahulikult edenemise põhimõtet toetab ka asjaolu, et must pässik on küll taastuv, aga siiski piiratud ressurss. „Meil on oma kindlad korjajad, kes teavad, kust korjata. Pässikut kasvab vaikselt juurde, aga ressurssi tuleb mõistlikult kasutada. Alla viieaastast pässikut me ei kasuta,” selgitab Kabrits.

Firma põhieesmärk on eliksiirile stabiilse klientuuri ja turu leidmine, et müük võimaldaks praegusest enam panustada teadusse ja innovatsiooni. „Teised tooted on rohkem toeks, et näiteks messil käies oleks ikka, mida tutvustada.“

Uus ja esimese hooga harjumatu võib tunduda plaan hakata valmistama chaga ja külmkuivatatud marjade lisandiga kummikomme. Eesti-Läti koostööprogrammi toel on välja töötatud lastelegi sobivad maitsed ja koostisosad.

„Kuna tegu on nišitootega, peab olema taga suurem turg. Nüüd peame leidma partneri, kes oleks tootmisest huvitatud. Hind ei tohi väga kalliks minna. See oleks võimalus pakkuda lastele kasulikke aineid põnevas vormis. Viie aasta pärast tahaks ikka turul olla.”

Rohkem ja kaugemale

Oma kaubaga Eesti vastavatesse kauplustesse jõuda ei ole looduslike toidulisandite tootjal kuigi keeruline. Sootuks raskem on see piiri taga. „Euroopas oleme jõudnud Saksamaale, Prantsusmaale, Norrasse ja Rootsi, Aasias Lõuna-Koreasse, Singapuri, Hiinasse. Kaupa oleme saatnud Kanadasse ja eks kodulehe kaudu on tellimusi tulnud igasugu eksootilistestki paikadest.

Välismaiseid koostööpartnereid leiame peamiselt messidel. Oleme osalenud seitsmel messil ja osavõtt hakkas vilja kandma alles kolmandal aastal. Varem saime küll kontakte ja julgustavaid õlalepatsutusi, aga tõsisemat tagasisidet ja tellimusi hakkas tulema ikkagi alles kolmandal aastal. Järjepidev pildis olemine tekitab usaldust. Aga messidel osaleda on kulukas.

Eestis on probleem, et paljud ettevõtted püüavad välisturgudele siseneda üksinda, aga targem ja odavam oleks seljad kokku panna. IT-sektoris on mõistetud, et reklaamida ei tasu mitte niipalju enda firmat, kui siinset ettevõtluskeskkonda. Samamoodi saaks maailmale tutvustada meie puhast loodust ja tootmiskeskkonda, mis paljude suurriikidega võrreldes on ikka väga heas seisu,” on Kabrits veendunud. Kabrits on liikumise Organic Estonia üks eestvedajaid.

Eestist kaugemale soovitab ta mõelda teistelgi. „Kui toode on suunatud ühele protsendile inimestest, siis Eestis oleks see arv 13 000, aga kui ühiste jõupingutuste abil jõuda Aasia turule, kasvab arv mitme suurusjärgu võrra. Sealsed tarbijad on sama toote eest nõus maksma palju rohkem – kui Elementali eliksiir maksab meie poodides umbes 35 eurot, siis analoogse toote eest käib jaapanlane või korealane silma pilgutamata välja kolm korda suurema summa.”

Chaga vastu tuntakse praegu kõige rohkem huvi Lõuna-Koreas, kus selle kohta ilmub pidevalt uusi teadusuuringuid. Chaga’s on ligi 200 bioaktiivset ühendit, järelikult tasub uurida. Suur teadushuvi on ka Jaapanis ja Hiinas, Euroopa tuleb tasapisi järele.