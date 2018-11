Kuidas juhtida hobust ühe ohjaharuga

Meie liidu eri rahvaste ja majanduspiirkondade kaubavahetus tuleneb ülimalt loomulikest elulistest tarvidustest ja selle suhtlemise administratiivne limiteerimine on möödunud relikt.”

Saate teises pooles tegi Hanson Risti kaupluse juhataja Sirje Pentjärve abiga selgeks, mis asi on ostmine ja müümine. „Ei saa öelda, et saame jõusööta üleliidulisest fondist või et seda meile eraldatakse. Me nimelt ostame seda ja ostame nii, et müüvad teraviljarajoonid saavad ka kasumit.”

Importtehnoloogiaga sigala

Hanson jätkas reportaažiga Linnamäe kolhoosi sigala avamiselt. Tegemist oli tõesti rahvusvahelise sündmusega. Hanson: „Sigalasse on paigaldatud 28 miljoni Taani krooni eest moodsaimat importtehnoloogiat ja siin on tehtud 2 500 000 rubla eest ehitus-montaažitöid, siin on 6000 loomakohta ja planeeritud toodang 1000 tonni liha aastas.”

Tervitussõnad EKP Haapsalu Rajoonikomitee I sekretärilt Arder Välilt: „See sigala näitab, kuidas 20. sajandi lõpu loomakasvataja töötama peaks.”

Hanson küsitles ka sigala ehitajat, Haapsalu KEK-i juhatuse esimeest Armin Niinemetsa, kes rääkis õppetunnist, mille ehitamine tuntud ja nõudliku välisfirma järelevalve all andis. Säärane kõrgendatud nõudlikkusega töö jätkub, sest juba kerkib järgmine suur objekt, importtehnoloogiaga jõusöödatehas Taeblas. Taeblasse on plaanitud ehitada ka piima- ja lihakombinaat.

Vahemärkusena olgu öeldud, et Linnamäe sigala töötab tänaseni, kuigi sai möödunud aastal seakatkust räsida. Jõusöödatehas ehitati küll valmis, kuid see lõpetas töö koos Haapsalu raudteega. Piima- ja lihakombinaat jäid vaid mõtteks.

Hanson: „Siiski ei ole suured tootmisobjektid sotsiaalset tarvet alla neelanud – niisiis, 1987. aastal läks käiku Noarootsi kool, kool-lasteaed Kullamaal, individuaalprojekti järgi ehitatud söökla Tuudil, Kõmsi kultuurimaja ja katuse alla sai ka Lihula kultuurimaja.”

Need objektid on tänaseni alles ja sihipärases kasutuses, välja arvatud Tuudi söökla, mis on kohendatud elumajaks.

Liha ikka vähe

Lihatootmise probleemid olid kõne all Mati Naruski juhitud saates 5. juulil. Nimelt olid Viljandi rajoonist valitud ENSV Ülemnõukogu saadikud saatnud ENSV Ministrite Nõukogule, plaanikomiteele ja ATK-le kirja, milles paluti uuesti läbi vaadata 1989. aasta Viljandi rajoonile esitatud liha ja piima riikliku tellimuse projekt, sest selle täitmine oli ebareaalne.

Kirja kommenteeris Viljandi rajooni ATK aseesimees, rajooninõukogu saadik Peep Aru: „Varustamine on kvartalite kaupa olnud äärmiselt ebaühtlane. Esimeses kvartalis olid majandid raskustes lihamüügiga, teises ei suutnud kombinaat loomi vastu võtta, kolmas tuleb jälle kombinaadile pingeline, aga neljandas peavad majandid plaani täitmiseks loovutama peaaegu et viimasedki loomad.”

(Aga sarja eelmises artiklis ütles ETKVLi juhatuse esimehe esimene asetäitja Aado Peebo: kui plaani täidetakse aasta lõpus, siis saab ka süüa alles aasta lõpus.)

Peep Aru pakkus väljapääsu: planeerimine korraldataks alt üles, lihakombinaadi võimsused ehitataks välja ja tagataks tööjõud.

1.märtsi saates selgitas Rein Hanson jälle ökonoomikat: „Seekord on meie poole pöördutud küsimusega, kuidas nüüd liha ja piima eest makstakse. Dotatsiooni ju seoses isemajandamisele üleminekuga enam ei ole, küll aga räägitakse hinnalisanditest jms. Mida need endast kujutavad, kui suured on ja kuidas formeeruvad?” küsis ta ATK kvaliteediinspektsiooni juhatajalt Lembit Läntsilt.

Too vastas: „Riiklikku dotatsiooni kui sellist väetiste ja tehnika soetamiseks enam tõesti ei eksisteeri – nende asjade eest tuleb maksta nagu iga asja eest, millel on oma hind. Küll aga on traditsioonilistele kokkuostuhindadele määratud hinnalisandid, mis sõltuvad toodangu olulisusest. Hinnalisandi peab välja maksma varumisorganisatsioon, niisiis liha- või piimakombinaat, ja neil on vastavad arved juba avatud. Tõsi, seoses panganduse reformimisega ei ole see asi päris sujuvalt läinud. Ent nüüd peaksid asjad korras olema.”