Lemkeni portfelli lisandub mehaaniline umbrohutõrjetehnika

Eks see ole ka põhjus, et mehaaniline umbrohutõrje ja selleks kasutatav tehnika pole enam ammu nišitoode. Ka suured mullaharimistehnika tootjad pööravad üha rohkem tähelepanu nende seadmete tootmisele.

Peamiselt adra- ja teraviljakülvikutootjana tuntud Lemken omandas suvel Madalmaade ettevõtte Machinefabriek Steketee B.V., et laiendada oma taimekaitsetoodete portfelli mehaanilise umbrohutõrje seadmetega. Veel ostis Lemken Steketee mullaharimismasinate üksuse Rumptstad.

Nüüd on Lemkeni tiiva alla lisaks ettevõtte traditsioonilisele adratootmisele mehaaniliseks umbrohutõrjeks, kõrrekoorimiseks, külvieelseks mullaharimiseks, põllupinna ettevalmistamiseks enne peenseemne külvamist, põllu tasandamiseks ja põldude multšimiseks mõeldud seadmed.

Lemkeni tegevjuht Anthony der Ley hinnangul levib kogu maailmas soov vähendada keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist, nii põllupidajate seas kui ka ühiskonnas üldse. Samuti muutuvad õigusaktid üha rangemaks, mistõttu tehnikatootjad ja põllumehed vajavad tõhusaid alternatiive.

„Kuna herbitsiide kasutatakse laialdaselt, on just nende arvelt suurim võimalus kärpida keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist,” märgib Anthony de Ley. „Lemkenil on kavas soodustada mehaanilist umbrohutõrjet, lisame tootevalikusse seda võimaldava umbrohutõrjetehnika.”

Mehaaniliste umbrohutõrjeseadmete tootja Machinefabriek Steketee B.V. peakorter asub Stadaan’t Haringvlietis Madalmaades ja annab tööd poolesajale inimesele. Ettevõtte kasutuses on patenditud kaameratehnoloogia, mis aitab põllupidajal oma masinaid täpselt juhtida ning lihtsustab tavapärast mehaanilist umbrohutõrjet vagude vahelt ja vagude peal taimede vahelt.

Lemken lubab teha koostööd Steketeega, et laiendada ettevõtte tegevust ja tootmisvõimalusi Madalmaades. Saksa perefirma paigutab ressursse Steketee arendamisse, tootmisse ja müügitegevusse, et soodustada ettevõtte arengut. Kaubamärgid Steketee ja Rumptstad jäävad esialgu alles.

Steketee endine omanik ja tegevjuht Klaas Veerman kinnitab, et ettevõtet müües oli talle oluline see, et töötajatele jääksid töökohad alles ja saaks ühiselt keskenduda uuenduslike ideede elluviimisele.

„Lemkeni toote- ja ärifilosoofia on mind veennud, et me mõlemad püüdleme samade eesmärkide poole. Seetõttu olen väga rõõmus, et saan kaasa aidata Steketee edasisele arengule,” ütleb Veerman.