Mait Klaassen: uue aja põllumehed on isadest palju julgemad

Millised on Eesti Maaülikooli praegused üliõpilased?

Nende maailmapilt on palju muutunud võrreldes varasema ajaga ja eks valikudki ole teised. Seda on näha huvist erialade vastu. Kui veel 20 aastat olid esimeseks valikuks maamajanduslikud ja metsanduserialad, siis praegu see nii ei ole. Samas on tööhõive maal nüüd teistsugune, inimesed on ära läinud ja pole vist sellist ala, kus oleks tootmine nõnda palju efektiivistunud nagu põllumajanduses. Üldiselt on vastuvõtt vähenenud, kuid põhierialad – maamajandus, põllumajandustoodete tootmine ja turustamine, metsandus, metsatööstus ja veterinaaria – täituvad küll. Veterinaaria on muidugi läbi aegade kõige populaarsem ala.

Samas on näha, et huvi on suurem mõnede (näiliselt) kergemate erialade, näiteks maaturismi vastu. Ka keskkonnakaitsega seotud alad on populaarsed.

Miks see nii on? Iseenesest pole turismitalu pidada ju kuigi lihtne …

Põllumajandusalad on kõik seotud raske ja vahel ka füüsilise töö tegemisega. Selleks peab olema kutsumus ja see peab meeldima. Samuti on õppida palju, õppimine on karm, rasketesse oludesse minnakse ka tööle. Ega sellist aastat, kus kõik oleks rahul saagi ja tuluga, põllumajanduses naljalt polegi. Kui saak on väga hea, siis on hind madal ja vastupidi. See teadmine pärsib üliõpilaste juurdetulekut. Samas meilt saadava haridusega on lihtne leida töökohta, anname väga praktilise hariduse.

Sama lugu on metsameestega. Kiidetud neid ju väga pole, kuigi see mets, mida me täna raiume, on ju meie metsameeste kasvatatud. Seda kasvatatakse ka tulevikus, sest metsamees on südamega metsa küljes. Eesti on üks neist vähestest kohtadest maailmas, kus on väga raske takistada metsa kasvamist. See on suur jõupingutus, sest mets tuleb tagasi igal juhul.

Minu jaoks on metsamees üks üllamaid elukutseid üldse. Nad panevad metsa kasvama ja see kasvab tulevastele põlvedele. Sama suursugune on loomaarsti amet, sest ilusamat tööd kui sünnitusabi andmine pole minu arvates olemaski. Sa annad järgmisele elule võimaluse … Loomaarsti eriala on meil läbi aegade väga populaarne ja endiselt on veterinaare puudu. Meie õpe on heal tasemel ja rahvusvaheliselt akrediteeritud, paljud veterinaarid lähevad siit välismaale tööle, näiteks Soome. Seal hinnatakse Eesti Maaülikooli diplomiga loomaarste, sest nad on näinud looma, oskavad loomaga käituda, neil on olemas klassikalised veterinaari oskused ja teadmised uusimatest tehnikatest.

Maaturismi erialale on ka väga palju soovijaid. Mõeldakse, et saab pidada turismitalu, korraldada matku. Jah, see annab vaimselt palju, kuid ettevõtluse poole pealt on äärmiselt raske ala. Kokku on meil üliõpilasi 3000 ringis, neist umbes kümnendik välisüliõpilased. Tullakse ka kaugetest paikadest, näiteks praegu õpib meil veterinaarias üks Jaapani neiu.

Kas maaülikooli tullakse õppima põlvest põlve vanemate eeskujul?